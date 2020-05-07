07 Mayıs 2020 09:37

Dolar 7,24 TL'ye ulaşarak tarihi rekoronu tazeledi (7 Mayıs 2020)

Sabah saatlerinde 7,24'e kadar çıkarak tarihi rekorunu tazeleyen dolar 7,20 lira, euro 7,80 lira, sterlin 8,93 lira seviyesinde işlem görüyor.

Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

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  • EKONOMİ
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    Türk Lirası karşısında yükselişini sürdüren ABD Doları güne 7,20 ile başladı. Dolar/TL kuru 7,24'e kadar ulaştı. Euro 7,79 lira, sterlin 8,93 liradan işlem gördü.

    Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 98 bin 68 puan ile 99 bin 280 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0,17 düşüşle 98 bin 571 puanda tamamladı.

    Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standart and Poors (S&P), Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını teyit etti, kredi notu görünümünü durağan olarak bıraktı. S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "B+", görünümü ise "durağan" olarak teyit etti.

    Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

    • Dolar en düşük 7,1808 lira ve en yüksek 7,2210 lirayı gördükten sonra, 7,20 – 7,21 lira aralığında,
    • Euro en düşük 7,7461 lira ve en yüksek 7,8049 lirayı gördükten sonra, 7,79 – 7,80 lira aralığında,
    • Sterlin en düşük 8,8661 lira ve en yüksek 8,9400 lirayı gördükten sonra 8,93 – 8,94 lira aralığında hareket ediyor.

    AA’YA GÖRE DÜŞMAN LONDRALI FİNANS KURULUŞLARI

    AA, dolardaki yükselişi Londra merkezli bazı finansal kuruluşların manipülatif ataklarına bağladı. AA’da yer alan iddiaya göre Türk lirasının değer kaybetmesine oynayan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktı.

    Haberde Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen finansal kuruluşların, Merkez Bankasının EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştükleri iddia edildi.

    BDDK'DEN YÖNETMELİK

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaları belirleyen yönetmelik yayınladı.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Finansal Piyasalarda Manipülasyon Ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik, Bankacılık Kanunu'nun 76/A sayılı maddesine göre hazırlandı.  

    İlgili madde, BDDK'ya, finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaların belirlenmesine yönelik yetki veriyor.

    Bugün yürürlüğe giren yönetmelikte;

    "Referans değer: Yayımlanarak veya sair suretlerle kamuya duyurulan, periyodik ya da düzenli olarak bir formül yoluyla ve bir veya daha fazla referans varlığın değerine veya tahmini fiyatlar, gerçekleşen ya da tahmini faiz oranları veya diğer değerler gibi fiyatlara veya anketlere dayanarak belirlenen, bir finansal araç karşılığında ödenecek tutarı veya finansal aracın değerini belirlemede referans alınan oran, endeks ya da rakamı, "Sistemik risk: Finansal sistemin büyük bir bölümünde ya da tamamında ortaya çıkan sorunların, piyasalar ve/veya reel ekonomi üzerinde önemli olumsuz sonuçlar yaratacak ölçüde finansal hizmetleri kesintiye uğratması riskini, ifade eder" olarak tanımlandı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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