Antalya’da hafta sonları kısıtlama kalktı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne yasak sürüyor

İçişleri Bakanlığı kararıyla son 3 haftadır, hafta sonları 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili alınan yeni karar gereği, “normalleşme” süreci içinde yer alan iller arasındaki Antalya’da, artık hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması kararı kaldırıldı.

Bakanlığın aldığı kararla ilgili sosyal medya hesaplarından bilgi veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bundan böyle şehrimizde, sokağa çıkma yasağı olmayacak. Daha özgür olacağız ancak mutlaka daha tedbirli olmak şartıyla, unutmayalım tehdit devam ediyor. Sadece hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Bunun dışında, önümüzdeki süreçte, daha önce uyguladığımız maske takma, sosyal mesafe ve diğer izolasyon kuralları aynen geçerli olacaktır. Lütfen gevşemeyelim, yoksa başa döneriz" uyarısında bulundu.

Antalya Valiliği’nden alınan bilgiye göre, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için Antalya’da sokağa çıkma yasağı kararının aynen devam ettiği bildirildi. (HABER MERKEZİ)

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