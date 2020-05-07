07 Mayıs 2020 02:26

Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor

Dikili Emek ve Demokrasi Platformu yazılı açıklama yaparak 6 Mayıs’ı andı.

Dikili Emek ve Demokrasi 6 Mayıs anması

Fotoğraf: Dikili Emek ve Demokrasi Platformu

Dikili Emek ve Demokrasi Platformu yazılı açıklama yaparak 6 Mayıs’ı andı.

Yapılan açıklamada, “O dönemin iktidarı; mücadele eden gençlerin en önde yürüyenleri öldürdükleri zaman, geride kalanların korkuya kapılacaklarını ve geriye çekileceklerini düşünüyorlardı. Ama Üç Fidan 48 yıldır yüzlerce insanın adında, mücadelesinde, kararlılığında yaşıyor. Onların verdiği onurlu mücadele; eşit ve özgür bir dünya kurmak isteyenlerin yüreğinde yükseldi, yükselmeye de devam ediyor” denildi.

Denizlerin mücadelesinin yol gösterici olduğu ifade edilen açıklamada, “Ölümsüzlüğe ulaşan devrimcilerin onurlu ve mücadeleci ışığı bize yol göstermiştir. Yol göstermeye de devam edecektir. Yüzlerce Deniz olduk, Hüseyin olduk, Yusuf olduk, İbrahim olduk, Hakkı olduk, Fikri olduk, Halit olduk, Hasan olduk. Daha nice nice isimler olduk, yürek olduk. Yüzlerle birlikte anıları mücadelemize ışık tutacaktır” ifadelerine yer verildi. (İzmir/EVRENSEL)

Denizlerin yoldaşları Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner canlı yayına katıldı

Denizlerin yoldaşları Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner canlı yayına katıldı

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EGE HABERLERİ
Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor

Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor

Dikili Emek ve Demokrasi Platformu yazılı açıklama yaparak 6 Mayıs’ı andı.

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