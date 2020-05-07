Venezula'da yakalanan ABD'li, görevinin Maduro'yu kaçırmak olduğunu itiraf etti

Venezuela güvenlik güçlerinin ülkeye girerken yakaladığı ABD'li Luke Alexander Denman, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmak üzere ülkeye geldiğini itiraf etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeye girerken yakalanan ABD'li Denman'ın sorgu sırasında kaydedilen videosunu Twitter hesabından retweet etti.

A confesión de parte...



El jefe de este sujeto, al que Guaidó estafó, es empleado de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Lo dice este mercenario y lo dijo también el hijo de Baduel. pic.twitter.com/SaJYejiDa9 — Tania Valentina Díaz (@taniapsuv) May 6, 2020

Videdoa, Luke Alexander Denman'ın Venezuela'da yapılacak eylemlerin SilverCorp CEO'su Jordan Goudreau tarafından planlandığını, Kolombiya'da bir grup Venezuelalıyı eğittiklerini ve eylem için Venezuela'ya gideceklerini söylüyor. Denman ayrıca Goudreau'nun operasyon karşılığında 50 bin ile 100 bin dolar arasında para ödeyeceğini söyleyerek Jordan Goudreau'dan Maduro'yu uçağa kadar güvenli bir şekilde götürmesi yönünde talimat aldığını da belirtiyor. Kendini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile SilverCorp arasında anlaşma olduğunu söyleyen Denman, Goudreau'nun ABD Başkanı Donald Trump için çalıştığını, eylem için silah ve teçhizatların da kendilerine SilverCorp tarafından verildiğini ifade ediyor.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için eski ABD askeri Jordan Goudreau ile anlaşma imzaladığı iddialarını yalanlamıştı.

Venezuela'da Guaido, hükümeti devirmek için ABD'li askerle anlaştı iddiasını reddetti