07 Mayıs 2020 01:41

Maduro, Guaido ile ABD'liler arasında imzalandığı iddia ettiği belgeyi açıkladı

Maduro, eski ABD askeri Jordan Goudreau ile muhalefet lideri Juan Guaido arasında yapıldığını iddia ettiği gizli bir anlaşmayı kamuoyuna açıkladı.

Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

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    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eski ABD askeri Jordan Goudreau ve Amerikan özel güvenlik şirketi Silvercorp CEO'su Jordan Goudreau ile muhalefet lideri Juan Guaido arasında, "kendisini devirmek amacıyla" yapıldığını iddia ettiği gizli bir anlaşmayı kamuoyuna açıkladı.

    Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te internet üzerinden videokonferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

    Maduro, pazar günü ülkesine deniz yoluyla yapılan sızma girişimiyle ilgili ABD merkezli özel güvenlik şirketi Silvercorp CEO'su Goudreau ile muhalif lider Guaido arasında gizli bir anlaşma imzalandığını belirtti. Kameralar önünde söz konusu anlaşma belgesini gösteren Maduro, bu durumun kendisine yönelik bir darbe girişimi olduğunu ve bunu kabul etmediklerini ifade etti.

    Silahlı eylem ve darbe girişi için pazar gününden bu yana ülkeye girmeye çalışan 4 kişinin daha yakalandığına dikkati çeken Maduro, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.

    Maduro'nun açıkladığı yeni isimlerle birlikte, hafta sonundan bu yana ülkeye girmeye çalışırken yakalanan kişi sayısı 17'ye yükselmiş oldu.

    VENEZULA'DA YAKALANAN ABD'Lİ, GÖREVİNİN MADURO'YU KAÇIRMAK OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

    Venezuela'ya girerken yakalanan ABD'li Luke Alexander Denman, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmak üzere görevlendirildiğini itiraf etti. Nicolas Maduro, ülkeye girerken yakalanan ABD'li Denman'ın sorgu sırasında kaydedilen videosunu Twitter hesabından retweet etti.

    Videdoa, Luke Alexander Denman'ın Venezuela'da yapılacak eylemlerin SilverCorp CEO'su Jordan Goudreau tarafından planlandığını, Kolombiya'da bir grup Venezuelalıyı eğittiklerini ve eylem için Venezuela'ya gideceklerini söylüyor. Denman ayrıca Goudreau'nun operasyon karşılığında 50 bin ile 100 bin dolar arasında para ödeyeceğini söyleyerek Jordan Goudreau'dan Maduro'yu uçağa kadar güvenli bir şekilde götürmesi yönünde talimat aldığını da belirtiyor. Kendini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile SilverCorp arasında anlaşma olduğunu söyleyen Denman, Goudreau'nun ABD Başkanı Donald Trump için çalıştığını, eylem için silah ve teçhizatların da kendilerine SilverCorp tarafından verildiğini ifade ediyor.

    Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için eski ABD askeri Jordan Goudreau ile anlaşma imzaladığı iddialarını yalanlamıştı.

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