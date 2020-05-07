ODTÜ Emek Gençliği, Devrim Stadyumu'nda Denizleri andı.

ODTÜ Emek Gençliği, Devrim Stadyumu'nda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idam edilişlerinin 48'inci yıl dönümünde andı. Koronavirüs salgını dolayısıyla sembolik olarak gerçekleştirilen anmada Rodrigo-Gitar Konçertosu dinletisi yapıldı.

Anmada ODTÜ Emek Gençliği adına konuşan Hazal Göçmen, "Denizlerin idamının 48. yılında onların devrim yazdığı stadyumdayız. Onların emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi, bugün pandemi koşullarında bizlere yol göstermeye devam ediyor. Kapitalistlerin temsilcisi Erdoğan iktidarı, koronavirüs sürecini de fırsat bilerek kaynakları halk için kullanmak yerine emperyalistlere peşkeş çekmeye, Ortadoğu'da savaş çığırtkanlığını yükseltmeye devam ediyor. Denizlerin tam bağımsız Türkiye mücadelesi, bugün de aciliyetini koruyor. Virüs döneminde katilleri ve tecavüzcüleri infaz yasası ile aklayan Erdoğan iktidarı, muhalif her sesi sustururken demokratik Türkiye mücadelesi bugünün en önemli ihtiyaçlarından birini oluşturuyor. Denizlerin eşit ve özgür bir gelecek mücadelesi Türkiye'nin dört bir yanında ateş olup büyümeye devam ediyor. Bugün ODTÜ'de de üniversite gençliğinin özerk ve demokratik üniversite mücadelesi, atanmış rektörlerin keyfi yönetimlerine karşı üniversite gençliğine ışık tutmaya devam ediyor. ODTÜ Devrim Stadyumu'ndan Türkiye'nin dört bir yanına devrimin ateşini yayanların bayrağı bizim ellerimizde. Bugün tüm ODTÜ öğrencilerini bu bayrağı sahiplenmeye ve Emek Gençliğinde birleşmeye çağırıyoruz. Emperyalistlere ve iş birlikçilerine karşı, yaşasın devrim ve sosyalizm' dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Denizler, mücadele edenlerin bayrağında yerlerini koruyorlar