07 Mayıs 2020 00:52

Kocaeli'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hediyesini öğretmenlerin dağıtması istendi

Kocaeli İzmit'te görev yapan öğretmenlere WhatsApp üzerinden gönderilen mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu "hediyelerin" dağıtımını yapmaları istendi.

İzmit'te okul yöneticilerinin öğretmenlere gönderdiği mesajlar

İzmit'te okul yöneticilerinin öğretmenlere gönderdiği mesajlar | Görseller: Evrensel

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    İzmit'te görev yapan öğretmenlere WhatsApp üzerinden gönderilen mesajla, yarın okullara gelerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu "hediyelerin" dağıtımını yapmaları istendi.

    İzmit Kaymakamının "Önemli görev" olarak nitelendirdiği uygulamayla öğretmenlerin, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu poşet içerisindeki kolonya ve maskeleri 65 yaş üstü yurttaşlara ulaştırması istendi. Yaşananları hukuk dışı olarak niteleyen Eğitim Sen ise okullara gitmeme kararı aldı.  

    Okul yöneticilerinin öğretmenlere gönderdiği bilgilendirme mesajında şu ifadeler yer aldı:

    “İyi akşamlar arkadaşlar, Yarın Kaymakam bey bizden önemli bir görev bekliyor. Öğretmen sayımızı düşündüğümüzde bizim için kolay bir iş. Onay yazısı yarın gelecek. Akşamdan hazırlık yapmanız için bilgilendirme yapıyorum. Cumhurbaşkanımızın hediyesi olan küçük poşetler tüm 65 yaş üstü büyüklerimize ulaştırılacak.

    - Dağıtım okul müdürlerimizin planlamasıyla öğretmenlerimiz tarafından yapılacaktır.
    - Dağıtım yapılacak kişilerin adresleri okullarımızın çevresi olarak belirlenmiştir.
    - Yarın sabaha kadar size dağıtım yapılacak kişi ve adres bilgileri gönderilecek.
    - Ek’te her okula düşen dağıtılacak kişi sayısını bildireceğim. Okulunuza düşen kişi sayısına göre öğretmen planlamanızı akşamdan yapıp yeterli sayıda öğretmeni bilgilendiriniz.
    - Dağıtımlar yarın sabah başlayıp akşama bitirilecektir.
    - Okul idarecilerimiz dağıtılacak poşetleri yarın sabah 09:30’dan itibaren 28 Haziran Ortaokulundan teslim alacaktır.

    Verilen bu görevi layıkıyla yerine getireceğimizden şüphem yok.

    Selamlar.”

    EĞİTİM SEN: OKULLARA GİTMİYORUZ

    Eğitim Sen Kocaeli Şube Yürütme Kurulu ise, yaşananlara tepki gösterek, üyelerine yarın okula gitmeme çağrısında bulundu. Durumu hukuk dışı olarak değerlendiren Eğitim Sen'in üyelerine gönderdiği mesaj ise şöyle:

    "Değerli arkadaşlar,

    Yarın okullara gitmiyoruz. Resmi bir görevlendirme olmadan tamamen keyfiyete dayalı, başka bir ilde benzeri de olmayan, zaten olmaması da gereken, üstelik salgının devam ettiği koşullarda bizim ve ailemizin sağlığını da tehlikeye atacak olan ve tamamen siyasi amaçlarla alınmış bu kararı doğru bulmuyoruz. Yarına kadar herhangi bir şekilde yazılı bir görevlendirme bizlere tebliğ edilirse lütfen vakit kaybetmeden şube yürütme kurulumuzula paylaşın. Herhangi bir hukuki dayanağı olmayacak olan olası sözkonusu görevlendirme yazılarına karşı ivedilikle itiraz dilekçelerimizi hazır edeceğiz. Bu konuda kayamakamlık söz konusu tutumundan vazgeçmezse konuyu idari yargıya da taşıyacağız. Salgın sebebiyle açıklanan idari izinler ve bu idari izinlerin hukuki altyapısı, söz konusu idari izinlerde bizlere sadece (ve doğal olarak) mesleki görevlendirmelerin yapılabileceği yöndedir. Bununla çelişen kararname de durumu değiştirmiyor. Diğer yandan bakanlıkça verilen idari izinlerimizde kendi mesleğimiz dışında bir görevlendirme olmasının yanı sıra bir alt birim olarak kaymakamlığın da bunu değiştirecek bir karar alması söz konusu olamaz. Bu açıdan bu akşamki görevlendirmeleri daha önceki İl Umumi Hıfzıssıhha kararları ve Vefa Grupları görevlendirmelerinden de ayrı ele aldığımızı ve yarın sabah için yapılan çağrının hukuk dışı olduğunu açıkça vurgulayarak üyelerimizin yarın okullara gitmemesi gerektiğini belirtiyoruz. Şube Yürütme Kurulumuzun kararı ve Genel Merkezimizin de görüşü bu yöndedir.

    Değerli arkadaşlar, hiçbir arkadaşımızın bu süreçte mağdur olmaması için de gerekli tüm yasal süreçleri işleteceğiz."

    (Kocaeli/EVRENSEL)

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