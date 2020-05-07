07 Mayıs 2020 00:16

DSÖ'den Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde "geçiş dönemi" uyarısı

DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, koronavirüs salgınında "normalleşme" sürecine geçen ülkelere uyarılarda bulundu.

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus | Fotoğraf: Frank Schwichtenberg/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

  • ANASAYFA
  • DÜNYA
    • Paylaş

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesi konusunda ülkelerin son derece dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu. Ghebreyesus, "Ülkeler, geçiş dönemini son derece dikkatli bir şekilde ve aşamalı olarak yönetemezlerse, tecrit dönemine dönüş riski zaruri olacaktır." dedi.

    Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Her geçen gün daha fazla ülkenin Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaları gevşetme konusunda değerlendirmeler yaptığını aktaran Ghebreyesus, DSÖ'nün bu konuda ülkelere önerdiği kriterlerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

    Ghebreyesus, bu kriterlerden bazılarını, Kovid-19 taşıyıcılarının etkin gözetimi, izolasyon, temas takibi ve tedavi için sağlık sistemi kapasitelerinin mevcut olması, okul, iş yerleri ve insanların zorunlu olarak gittiği diğer alanlarda salgın riskinin en aza indirilmesi, riskin yönetilebilir olması ve toplumun salgın konusunda eğitilmesi olarak sıraladı.

    Ülkelerin aldığı önlemlerin esnetilmesi konusunda uyarıda bulunan Ghebreyesus, "Ülkeler, geçiş dönemini son derece dikkatli bir şekilde ve aşamalı olarak yönetemezlerse, tecrit dönemine dönüş riski zaruri olacaktır." dedi.

    Dr. Ghebreyesus, örgütün, 14 Ocak'ta virüsün insandan insana bulaşmadığını duyurmasına ilişkin bir soruya verdiği cevapta, virüs konusunda dünyayı 14 Ocak'tan önce uyardıklarını ileri sürdü.

    DSÖ Direktörü, bu tarihten önce hazırladıkları rehberde virüsün insandan insana bulaştığına dair bilginin eklendiğini bunun da ülkelerin virüse karşı hazırlık yapmasında etkili olduğunu savundu. (Cenevre/AA)

    Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 64 kişi yaşamını yitirdi

    Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 64 kişi yaşamını yitirdi

    Koronavirüsten 3 bin 584 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Mayıs)

    Koronavirüsten 3 bin 584 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Mayıs)

    Cumhurbaşkanı Erdoğan "Normalleşme takvimini" açıkladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan "Normalleşme takvimini" açıkladı

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    1 Mayıs pankartı asmak isteyen ODTÜ öğrencilerine yönelik müdahaleye tepki geldi
    YAZARLAR
    Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Yolumuz bellidir; ‘Denizlere çıkar sokaklar!’

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    48 yıl sonra da 6 Mayıs’ın değerleri yol gösterici olmaya devam ediyor

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    AKP: Heybetli söylem ve kaybedilen kontrol

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Darbe öcüsü

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Kars Belediyesi neden hedefte!

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Mücadeleci sendika olmadan demokrasi olmaz

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Günlük tutma üstüne
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kocaeli'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hediyesini öğretmenlerin dağıtması istendi
    Kocaeli'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hediyesini öğretmenlerin dağıtması istendi

    Kocaeli İzmit'te görev yapan öğretmenlere WhatsApp üzerinden gönderilen mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu "hediyelerin" dağıtımını yapmaları istendi.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüsten 3 bin 584 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Mayıs)
    Koronavirüsten 3 bin 584 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Mayıs)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Anneler Günü dolayısıyla cumartesi ve pazar çiçekçiler evlere servis yapabilecek
    Anneler Günü dolayısıyla cumartesi ve pazar çiçekçiler evlere servis yapabilecek

    İçişleri Bakanlığından, hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge: Anneler Günü dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis yapacak.

    Savcılık, Gazeteci Hakan Aygün'ün tahliye kararına itiraz etti
    Savcılık, Gazeteci Hakan Aygün'ün tahliye kararına itiraz etti

    Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ey IBAN edenler" sosyal medya paylaşımından dolayı tutuklanan gazeteci Hakan Aygün'ün tahliye edilmesine itiraz etti.

    GÜNCELLENDİ
    Denizlerin yoldaşları Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner canlı yayına katıldı
    Denizlerin yoldaşları Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner canlı yayına katıldı

    Türkiye devrimci gençlik hareketinin önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın yoldaşları Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner, Emek Gençliğinin canlı yayın konuğu oldu.

    Gebze'de Emek Partisinin 6 Mayıs anmasına polis engel oldu
    Gebze'de Emek Partisinin 6 Mayıs anmasına polis engel oldu

    Kocaeli Gebze'de Emek Partisinin Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak üzere gerçekleştireceği etkinlik polis tarafından engellendi.

    65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma istisnalarına dair genelge yayımlandı
    65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma istisnalarına dair genelge yayımlandı

    İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı.

    Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 64 kişi yaşamını yitirdi
    Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 64 kişi yaşamını yitirdi

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 64 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 3 bin 584'e çıktı.

    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    SAHA Derneği: Sanatın dönüştürücü gücüne inancımızı tazelememiz lazım
    SAHA Derneği: Sanatın dönüştürücü gücüne inancımızı tazelememiz lazım
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Bağış!
    Bağış!

    Sinagogun orta halli salonuna bambaşka bir hava veriyor tavanda salınan o müthiş avize. Dikkatinizi çekmemesi olası değil! Meğer o duruşu çoğaltan bir de hikâyesi varmış!

    Deniz, Yusuf ve Hüseyin idam edilişlerinin 48. yıldönümünde İzmir’de anıldı
    Deniz, Yusuf ve Hüseyin idam edilişlerinin 48. yıldönümünde İzmir’de anıldı

    Türkiye gençlik hareketi önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 48. yıldönümünde İzmir'in çeşitli yerlerinde anıldı.

    Philsa taşeron işçilerin primini askıya aldı: Haber bahane ayrım şahane
    Philsa taşeron işçilerin primini askıya aldı: Haber bahane ayrım şahane

    Philsa (Marlboro) fabrikası, kadrolu-taşeron işçi ayrımcılığını sürdürüyor. Fabrikada primlerin askıya alındığı iddia edilirken, işçilerin yaşadığı haksızlığı Evrensel’e anlatmalarını gerekçe yaptı.

    İzmirli işçiler: İşyerlerine taşıdığımız coşkuyla mücadeleye devam etmeliyiz
    İzmirli işçiler: İşyerlerine taşıdığımız coşkuyla mücadeleye devam etmeliyiz

    1 Mayıs coşkusunu işyerlerine taşıdıklarını belirten İzmirli işçiler, “Hak gasplarına karşı işyerlerine taşıdığımız coşkuyla mücadele etmeliyiz” dedi.

    Lise öğrencisinden mektup: Öğrencilerin geleceği siyasetçilerin iki dudağı arasında
    Lise öğrencisinden mektup: Öğrencilerin geleceği siyasetçilerin iki dudağı arasında

    Aydın’dan lise öğrencisi yazdı: “Umut hırsızlığının bedelini sınav süresinin 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarmaları bunların ve bize dayattıkları sistemin ne kadar aciz olduğunun bir göstergesidir.”

    Denizli'de kurulu bulunan Karbey Tekstil’de iş cinayeti
    Denizli'de kurulu bulunan Karbey Tekstil’de iş cinayeti

    Denizli’de kurulu bulunan Karbey Tekstil Haşıl'da iş cinayeti yaşandı. Bacağı makineye sıkışan İşçi Tunay Karataş hayatını kaybetti.