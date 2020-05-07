Şırnak Üniversitesinde ‘adrese özel’ kadro alımı

Cengiz Anıl BÖLÜKBAŞ

Diyarbakır

Şırnak Üniversitesinde bölümlere isme özel akademik kadro alımı yapılmaya devam ediyor. Kadro alımına ilişkin belirtilen kriterlere bakıldığında kişiye özel alım yapıldığı görülüyor.

Üniversitede kadrolaşma haberlerine bir yenisi daha eklendi. Daha önce de kişiye özel kadro alımı ilanları veren Şırnak Üniversitesinin en son ilan ettiği kadro alım ilanında da istenilen kriterler “kişiye özel” kadro alımının yapıldığını ortaya koydu. 04/05/2020 başvuru tarihli kadro alımı ilanında Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü Yenilenebilir Enerji Sistemler Ana Bilim Dalına alınacak profesör için “Yenilenebilir enerji sistemleri (biyoyakıtlar) ile ilgili çalışmaları olmak” şartı aranırken, Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Makinaları Ana Bilim Dalında da alınacak doçent için “Enerji ayrımı x-ışını spektroskopi üzerine çalışmaları olmak” kriteri konuldu.

Ayrıca Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama Ana Bilim Dalı için “Maden mühendisliği alanında doktora yapmış olup, kömür ve hidrometalürji üzerine çalışmaları olmak”, Temel İslam Bilimleri Kelam Ana Bilim Dalı bölümü için alınacak öğretim görevlisinde “İlgili alanda doktora yapmış olup, Kelam- Bilim ilişkisi üzerine çalışmaları olmak” ve Veterinerlik bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Ana Bilim Dalı için başvuracak öğretim görevlisinde “MikroRNA408’in abiyotik stres koşullarında fonksiyonun belirlenmesi konusunda çalışma yapmış olmak” şartları arandı.

DAHA ÖNCE DE KİŞİYE ÖZEL KADRO ALIMI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Şırnak Üniversitesi daha önce de kişiye özel kadro alımı ile gündeme gelmişti. 20/09/2019 başvuru tarihli yapılan kadro alımlarında iktisat, siyaset bölümü ve kamu yönetimi, temel islam bilimleri, islam tarihi ve sanatları ve elektrik elektronik mühendisliği bölümlerindeki kadro alımlarındaki kriterlerin kişiye özel olduğu görülürken aynı zamanda 24/03/2020 yılındaki alımda ise çocuk gelişimi bölümünde kadro alımlarında da aranan kriterlerin kişiye özel hazırlandığını ortaya koyuyor.