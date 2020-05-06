1 Mayıs pankartı asmak isteyen ODTÜ öğrencilerine yönelik müdahaleye tepki geldi

ODTÜ'de bulunan 39 öğrenci topluluğu ve Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi, ODTÜ'de bir grup öğrencinin geçtiğimiz günlerde kampüste 1 Mayıs pankartı asmasına iç hizmet görevlilerinin saldırısına tepki gösterdi.

ODTÜ'de öğrenciler, Rektörlük önünde açıklama yaptıktan sonra ellerindeki 1 Mayıs pankartını Devrim Stadyumu'na asmak istemişlerdi. Öğrencilere saldıran görevlilere tepki gösteren Eğitim Sen, yazılı olarak yaptığı açıklamada, ODTÜ yönetiminin üniversite içerisinde nefreti ve ayrışmayı körüklediğini ifade etti. Açıklamada, "Bazı iç hizmetler görevlileri pervasızca öğrencilere saldırma cesaretini ODTÜ yönetiminden ve siyasi iktidarın şiddet siyasetinden almaktadır. Tek bir öğrencimize zarar verilmesine izin vermiyoruz. ODTÜ’nün eşit, özgür ve dayanışma kimliğine sızmaya çalışan hiçbir karanlığa geçit yok" denildi.

ODTÜ öğrencileri ise yaptıkları açıklamada, yaşanan saldırının ardından gerçekleştiren personelin üniversitede çalışmaya devam etmesini doğru bulmadıklarını bildirdi. Ayrıca daha önce Türk Eğitim Sen’in düzenlemek istediği yürüyüşün hatırlatıldığı açıklamada, "Arkadaşlarımızın darbedilmesine varan bu süreç geçtiğimiz dönem Türk Eğitim Sen’in düzenlediği yürüyüşe ‘ODTÜ’de kırım olabilir’ çağrıları ile düzenlenmesinden bağımsız değildir. Açık bir şekilde görülmektedir ki üniversite içerisinde saldıran ve tehditler savuranların varlığını Verşan KÖK ve ODTÜ yönetiminden almakla baskının bir parçası olarak kullanmaya devam edecektir" denildi. (Ankara/EVRENSEL)

ODTÜ öğrencilerinden 1 Mayıs çağrısı: Umudumuz birlikteliğimizde