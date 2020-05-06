06 Mayıs 2020 22:11
Saadat Partisi Lideri Karamollaoğlu'dan maske ulaşımına Super Mario videosuyla tepki
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, maske dağıtımında yaşanan skandallara Super Mario'lu bir göndermeyle tepki gösterdi: Maskeye ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı.
Fotoğraf: Pixabay
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske satışının önce yasaklanması, dağıtımının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından tekrar satışına izin verilmesi sürecini Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bir video paylaşarak "Maskeye ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı." sözleriyle eleştirdi.
Maske dağıtımında yaşanan skandallar ve koronavirüs sürecindeki AKP hükümetinin politikalarının eleştirildiği videoda “Super Mario” oyunu kullanıldı.
Karamollaoğlu'nun Twitter adresinden paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dut pekmezi tavsiyesi, kolonya gibi önerileri de yansıtıldı. (HABER MERKEZİ)
Maskeye ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı.Reklam