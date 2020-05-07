HDP Milletvekili Paylan: Milyonlar işsiz, enflasyon arttı bütçe yeniden düzenlenmeli

Birkan BULUT

Ankara

Meclise sundukları kanun teklifiyle 2020 yılı bütçesinin yeniden düzenlenmesini istediklerini anlatan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, başta Cumhurbaşkanlığı , güvenlik ve şirketlere garanti ödemesi harcamalarında yapılacak kesintilerle işsizler, esnaf ve emekliye 6 ay boyunca 2 bin 500 TL gelir desteği sunulabileceğini söyledi. Salgınla birlikte milyonlarca kişinin işsizler ordusuna katıldığına dikkat çeken Paylan, bu kaynakların halka harcanmasıyla herkesin temel ihtiyaçlarının karşılanabileceğini anlattı.

HDP Milletvekilleri Garo Paylan, Erol Katırcıoğlu ve Necdet İpekyüz tarafından hazırlanan kanun teklifiyle 2020 yılında bütçesinin yeniden düzenlenerek salgın sebebiyle işsizler, esnaf, çiftçi ve öğrencilerin maddi olarak desteklenmesi istendi.

Teklife ilişkin sorularımızı yanıtlayan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlara IBAN vererek kamu kaynaklarının tükendiğini itiraf etmiş olduğunu söyledi. Ancak salgın sürecinde kullanılabilecek kaynağın bütçede olduğunu belirten Paylan, bütçe harcamalarındaki tercihlerin değiştirilmesi gerektiğini anlattı: “Güvenlik harcamaları 200 milyon TL, bütün kamu ihalelerini alan 5 müteahhit, kamu özel ortaklığında garanti ödemeleriyle kullanmadığımız köprüler gibi yatırımlara 70 milyon TL, sarayın ise toplam 40 milyar harcaması var. Cumhurbaşkanlığının uçaklarıyla, şatafatıyla, örtülü ödeneğiyle, yazlık ve kışlık saraylarıyla birlikte bu bütçenin 30 milyarının kesilmesini istiyoruz.”

"İŞSİZ, ESNAF VE EMEKLİ 6 AY DESTEKLENEBİLİR"

Bütçede yapılacak düzenlemeyle 200 milyar TL’nin emekçilerin, çiftçilerin esnafın ve gençlerin desteklenmesi için kullanılmasını istediklerini belirten Paylan, bu kapsamda işsizlere işyeri kapanan esnafa ve emekliye 6 ay boyunca 2 bin 500 TL gelir desteğinin sağlanabileceğini söyledi. Paylan, böylece çiftçilerin borcunun ödenmesi, öğrencilerin KYK borcunun silinmesi, faturaların ihtiyaç sınırında ödenmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

"ÖNEMLİ OLAN GIDA ENFLASYONU"

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Paylan, özellikle salgın sürecinde vatandaşın en büyük harcamasının gıda ürünlerinde olduğunu ve konuya objektif bakabilen kurumlara göre gıda ürünlerine ortalama yüzde 30-40 zam geldiğini dile getirdi. Paylan bu nedenle önemli olanın gıda enflasyonu olduğunu vurguladı.

"MİLYONLARCA YENİ İŞSİZ EKLENDİ"

Salgın sürecine yaklaşık 8 milyon işsiz ile girildiğine dikkat çeken Paylan, “Benim hesaplamalarıma göre ilave 5 milyon işsiz daha var. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 4 milyon kişi ve ücretsiz izine çıkarılanlar da aslında fiilen işsiz durumdalar. İleride işlerini kaybetmemeleri için ise herhangi bir güvenceleri yok. Ekonomi çarkı güvenle döner ama iktidar bu güveni yok etti” dedi.

"AVM LOBİSİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR"

Alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs'ta açılmasına ilişkin ise Paylan, bu kararın AVM lobisinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi. Normalleşme sürecine geçi için öncelikle küçük esnafın gerekli tedbirler alınarak ve kademeli olarak açılması gerektiğini ifade eden Paylan, "Vatandaş bir anda AVM'ye doluşursa ikinci dalgayla karşılaşabilriz. Bu nedenle AVM'lerin açılması Bilim Kurulu ile meslek odalarının yönergeleriyle gerçekleşmeli" dedi.