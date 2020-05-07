07 Mayıs 2020 04:56

HDP Milletvekili Paylan: Milyonlar işsiz, enflasyon arttı bütçe yeniden düzenlenmeli

HDP Milletvekili Garo Paylan bütçede yapılacak düzenlemeyle 200 milyar TL’nin emekçilerin, çiftçilerin esnafın ve gençlerin desteklenmesi için kullanılmasını istedi.

Garo Paylan | Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
    • Paylaş

    Birkan BULUT
    Ankara

    Meclise sundukları kanun teklifiyle 2020 yılı bütçesinin yeniden düzenlenmesini istediklerini anlatan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, başta Cumhurbaşkanlığı , güvenlik ve şirketlere garanti ödemesi harcamalarında yapılacak kesintilerle işsizler, esnaf ve emekliye 6 ay boyunca 2 bin 500 TL gelir desteği sunulabileceğini söyledi. Salgınla birlikte milyonlarca kişinin işsizler ordusuna katıldığına dikkat çeken Paylan, bu kaynakların halka harcanmasıyla herkesin temel ihtiyaçlarının karşılanabileceğini anlattı.

    HDP Milletvekilleri Garo Paylan, Erol Katırcıoğlu ve Necdet İpekyüz tarafından hazırlanan kanun teklifiyle 2020 yılında bütçesinin yeniden düzenlenerek salgın sebebiyle işsizler, esnaf, çiftçi ve öğrencilerin maddi olarak desteklenmesi istendi.

    Teklife ilişkin sorularımızı yanıtlayan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlara IBAN vererek kamu kaynaklarının tükendiğini itiraf etmiş olduğunu söyledi. Ancak salgın sürecinde kullanılabilecek kaynağın bütçede olduğunu belirten Paylan, bütçe harcamalarındaki tercihlerin değiştirilmesi gerektiğini anlattı: “Güvenlik harcamaları 200 milyon TL, bütün kamu ihalelerini alan 5 müteahhit, kamu özel ortaklığında garanti ödemeleriyle kullanmadığımız köprüler gibi yatırımlara 70 milyon TL, sarayın ise toplam 40 milyar harcaması var. Cumhurbaşkanlığının uçaklarıyla, şatafatıyla, örtülü ödeneğiyle, yazlık ve kışlık saraylarıyla birlikte bu bütçenin 30 milyarının kesilmesini istiyoruz.”

    "İŞSİZ, ESNAF VE EMEKLİ 6 AY DESTEKLENEBİLİR"

    Bütçede yapılacak düzenlemeyle 200 milyar TL’nin emekçilerin, çiftçilerin esnafın ve gençlerin desteklenmesi için kullanılmasını istediklerini belirten Paylan, bu kapsamda işsizlere işyeri kapanan esnafa ve emekliye 6 ay boyunca 2 bin 500 TL gelir desteğinin sağlanabileceğini söyledi. Paylan, böylece çiftçilerin borcunun ödenmesi, öğrencilerin KYK borcunun silinmesi, faturaların ihtiyaç sınırında ödenmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

    "ÖNEMLİ OLAN GIDA ENFLASYONU"

    TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Paylan, özellikle salgın sürecinde vatandaşın en büyük harcamasının gıda ürünlerinde olduğunu ve konuya objektif bakabilen kurumlara göre gıda ürünlerine ortalama yüzde 30-40 zam geldiğini dile getirdi. Paylan bu nedenle önemli olanın gıda enflasyonu olduğunu vurguladı.

    "MİLYONLARCA YENİ İŞSİZ EKLENDİ"

    Salgın sürecine yaklaşık 8 milyon işsiz ile girildiğine dikkat çeken Paylan, “Benim hesaplamalarıma göre ilave 5 milyon işsiz daha var. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 4 milyon kişi ve ücretsiz izine çıkarılanlar da aslında fiilen işsiz durumdalar. İleride işlerini kaybetmemeleri için ise herhangi bir güvenceleri yok. Ekonomi çarkı güvenle döner ama iktidar bu güveni yok etti” dedi.

    "AVM LOBİSİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR"

    Alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs'ta açılmasına ilişkin ise Paylan, bu kararın AVM lobisinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi. Normalleşme sürecine geçi için öncelikle küçük esnafın gerekli tedbirler alınarak ve kademeli olarak açılması gerektiğini ifade eden Paylan, "Vatandaş bir anda AVM'ye doluşursa ikinci dalgayla karşılaşabilriz. Bu nedenle AVM'lerin açılması Bilim Kurulu ile meslek odalarının yönergeleriyle gerçekleşmeli" dedi. 

     

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    23. Uçan Süpürge Festivali yarın online olarak başlayacak
    SONRAKİ HABER

    Savcılık, Gazeteci Hakan Aygün'ün tahliye kararına itiraz etti
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Öğrenmek; öğrenmesini bilmek!

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Hangi normalleşme?

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Darbe marbe

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    İnsan haklarında durum

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Yolumuz bellidir; ‘Denizlere çıkar sokaklar!’

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    48 yıl sonra da 6 Mayıs’ın değerleri yol gösterici olmaya devam ediyor

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    AKP: Heybetli söylem ve kaybedilen kontrol

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Darbe öcüsü

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Kars Belediyesi neden hedefte!

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Mücadeleci sendika olmadan demokrasi olmaz

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Günlük tutma üstüne
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Altınyıldız işçileri: 1 Mayıs birleşebileceğimizi, mücadele edebileceğimizi gösterdi
    Altınyıldız işçileri: 1 Mayıs birleşebileceğimizi, mücadele edebileceğimizi gösterdi

    Sendikaları harekete geçmeyince kendi pankartlarını yazıp 1 Mayıs’tan iki gün önce kutlama yapan TEKSİF üyesi Altınyıldız işçileri, kutlamanın heyecanını hâlâ taşıyor.

    TÜPRAŞ'ta üretim bir süreliğine durdu, işçiler endişeli
    TÜPRAŞ'ta üretim bir süreliğine durdu, işçiler endişeli

    Mart ayı sonundan bu yana bir hafta günde 12 saat çalıştıklarını, bir hafta evde kaldıklarını dile getiren Petrol-İş Sendikası üyesi işçiler, belirsizlik nedeniyle endişeli.

    1 Mayıs'ın öğrettikleriyle daha ileri mücadeleler için kolları sıvayalım
    1 Mayıs'ın öğrettikleriyle daha ileri mücadeleler için kolları sıvayalım

    Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube Sekreteri Sinan Uğur: Meydanlarda kutlamaların olmaması bu yılki 1 Mayıs’ta işyeri kutlamalarının da zenginliğini artırdı.

    Kocaeli'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hediyesini öğretmenlerin dağıtması istendi
    Kocaeli'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hediyesini öğretmenlerin dağıtması istendi

    Kocaeli İzmit'te görev yapan öğretmenlere WhatsApp üzerinden gönderilen mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu "hediyelerin" dağıtımını yapmaları istendi.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüsten 3 bin 584 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Mayıs)
    Koronavirüsten 3 bin 584 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Mayıs)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Anneler Günü dolayısıyla cumartesi ve pazar çiçekçiler evlere servis yapabilecek
    Anneler Günü dolayısıyla cumartesi ve pazar çiçekçiler evlere servis yapabilecek

    İçişleri Bakanlığından, hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge: Anneler Günü dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis yapacak.

    Savcılık, Gazeteci Hakan Aygün'ün tahliye kararına itiraz etti
    Savcılık, Gazeteci Hakan Aygün'ün tahliye kararına itiraz etti

    Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ey IBAN edenler" sosyal medya paylaşımından dolayı tutuklanan gazeteci Hakan Aygün'ün tahliye edilmesine itiraz etti.

    GÜNCELLENDİ
    Denizlerin yoldaşları Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner canlı yayına katıldı
    Denizlerin yoldaşları Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner canlı yayına katıldı

    Türkiye devrimci gençlik hareketinin önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın yoldaşları Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner, Emek Gençliğinin canlı yayın konuğu oldu.

    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    SAHA Derneği: Sanatın dönüştürücü gücüne inancımızı tazelememiz lazım
    SAHA Derneği: Sanatın dönüştürücü gücüne inancımızı tazelememiz lazım
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor
    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor

    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu yazılı açıklama yaparak 6 Mayıs’ı andı.

    Bağış!
    Bağış!

    Sinagogun orta halli salonuna bambaşka bir hava veriyor tavanda salınan o müthiş avize. Dikkatinizi çekmemesi olası değil! Meğer o duruşu çoğaltan bir de hikâyesi varmış!

    Deniz, Yusuf ve Hüseyin idam edilişlerinin 48. yıldönümünde İzmir’de anıldı
    Deniz, Yusuf ve Hüseyin idam edilişlerinin 48. yıldönümünde İzmir’de anıldı

    Türkiye gençlik hareketi önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 48. yıldönümünde İzmir'in çeşitli yerlerinde anıldı.

    Philsa taşeron işçilerin primini askıya aldı: Haber bahane ayrım şahane
    Philsa taşeron işçilerin primini askıya aldı: Haber bahane ayrım şahane

    Philsa (Marlboro) fabrikası, kadrolu-taşeron işçi ayrımcılığını sürdürüyor. Fabrikada primlerin askıya alındığı iddia edilirken, işçilerin yaşadığı haksızlığı Evrensel’e anlatmalarını gerekçe yaptı.

    İzmirli işçiler: İşyerlerine taşıdığımız coşkuyla mücadeleye devam etmeliyiz
    İzmirli işçiler: İşyerlerine taşıdığımız coşkuyla mücadeleye devam etmeliyiz

    1 Mayıs coşkusunu işyerlerine taşıdıklarını belirten İzmirli işçiler, “Hak gasplarına karşı işyerlerine taşıdığımız coşkuyla mücadele etmeliyiz” dedi.

    Lise öğrencisinden mektup: Öğrencilerin geleceği siyasetçilerin iki dudağı arasında
    Lise öğrencisinden mektup: Öğrencilerin geleceği siyasetçilerin iki dudağı arasında

    Aydın’dan lise öğrencisi yazdı: “Umut hırsızlığının bedelini sınav süresinin 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarmaları bunların ve bize dayattıkları sistemin ne kadar aciz olduğunun bir göstergesidir.”