Gebze'de Emek Partisinin 6 Mayıs anmasına polis engel oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Emek Partisi (EMEP) ilçe örgütünün gerçekleştireceği 6 Mayıs anması polisin engellemesi sonucu parti bürosunda gerçekleştirildi.

12 Mart cuntası tarafından 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak için EMEP Gebze İlçe Örügütünün gerçekleştireceği anma ve basın açıklaması, emniyet güçleri tarafından engellendi. Anma etkinliğinin yapılacağı saatte Emek Partisi bürosu önüne 2 araç dolusu çevik kuvvet polisi ve onlarca polis getirildi.

Polisin engellemesi sonucu etkinlik, müzik yayını ve basın açıklamasıyla parti bürosunda gerçekleştirildi.

Anma etkinliğinin engellenmesine dair Emek Partisine tebliği edilen belgede şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz genelinde özellikle halkımızın yoğun bulunduğu yerlerin terör örgütleri tarafından hedef seçilerek sansasyonel eylemler gerçekleştirme çabası içinde bulundukları, ülkemizde terör örgütlerinin özellikle PKK/KCK, DAEŞ, FETÖ/PDY ve DHKP/C başta olmak üzere mevcut faaliyetlerini halen kesintisiz sürdürdükleri ve taşıdıkları eylem potansiyelini her fırsat ve zamanda fiiliyata geçirmek amacında oldukları ve bu sebeple ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarına, siyasi parti binalarına, temsilciliklerine, halkın yoğun olduğu yerlerde ,toplantı gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerde canlı bomba vb. saldırılarla sansasyonel eyle girişiminde bulunabilecekleri değerlendirilmektedir.

Ayrıca Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkemizin de etkilendiği bilinmektedir.

Bu nedenle İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 16.03.2020 tarihli yazıları Kocaeli İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun 17.03.2020 tarihinde alınan kararları ile sivil toplum kuruluşlarının icrai faaliyet gerektiren eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faailyetleri geçici olarak ertelenmiştir.

Açıklanan nedenler değerlendirildiğinde; Milli Güvenlik, Kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesi ile Toplantı Gösteri yürüyüşleri kanununun 17. Maddesi gereğince İlçemiz genelinde 29.04.2020 tarihi saat: 00.00 itibariyle 10 gün süreyle 08.05.2020 saat 24.00'a kadar yapılacak olan açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş basın açıklaması, bildiri dağıtma, protesto eylemi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma eylemleri Gebze Kaymakamlık Makamının 29.04.2020 tarih ve 141 sayılı olurları ile Kaymakamlık Makamından izin alınmadan yapılamayacağı karar altına alınmıştır."

Gebze'de 1 Mayıs'ta da kutlama yapılmaması için polis olağanüstü önlemler almıştı. (Gebze/EVRENSEL)

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