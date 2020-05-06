06 Mayıs 2020 18:55

Yozgat'ta tarlasını kiralayan yüzlerce köylü ortada bırakıldı

Kabalı Meyvecilik Projesi'ne tarlasını kiralayan ve yıllık kirasını alamayan Kabalı köylüleri, yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Nöbet tutan köylüler, iki otomobil (sağda)

Fotoğraf: Kabalı köyü halkı

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    Yozgat'ta Kabalı Meyvecilik Projesi'ne tarlalarını kiralayan 600 köylü mağdur oldu. Kaymakamlığın öncülüğünde 10 yıl önce kurulan meyve projesi yıllar içinde şirketlere devredildi. Topraklarının yıllık kirasını alamayan işçiler, işletmenin önünde nöbete başladı.

    Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Kabalı Köyü'nde 2010 yılında 5 bin 640 dekarlık birleştirilmiş arazi üzerinde meyve bahçesi kurulmuştu. 600 köylünün hissedarı olduğu meyve bahçesinin yapılmasına Kadışehri Kaymakamlığı öncülük etti. Kaymakamlık tarafından burada Bozok A.Ş. adında bir şirket kuruldu ve tarla sahipleriyle 25 yıllık bir sözleşme yapılarak tarlalar kiralandı. Köylülerin anlatımına göre o dönem kira bedelinin 500 TL olacağı söylenmesine rağmen daha sonra 150 TL'ye kiralanmasına karar verildi. 5 yıllık periyotlarda kiranın artacağı şekilde yapılan sözleşmede, bugün dekar başına tarla kira 270 TL.

    Ancak köylüler kiralarını tahsil edemiyor. Yıllardır kiralarını geç alan köylüler, 1 Mart'ta verilmesi gereken kira bedelini alamadıkları için geçtiğimiz günlerde işletmede bekleyişe geçti.

    "KAYMAKAMLIK BURAYI ŞİRKETE NASIL VERDİ?"

    Şirketin paralarını ödemediği köylüler ile konuşan Keven, "2012 yılında meyve bahçesi HAKMAR adında bir şirkete taşeron gibi devredildi. HAKMAR, köylüleri 2016 yılında mağdur edip yaklaşık 1 milyon 200 bin lira kiralama bedelini ödemeyince iflas ettiği gerekçesiyle devreden çıkarak burası bu sefer de GÖKNUR-BAHARSUN adında bir şirkete devredildi. Ancak köylüler bu şirketin HAKMAR'ın devamı olduğu ve kendilerini mağdur etmek için böyle bir yol izlendiğini söylüyor. O dönemin parasıyla 1 milyon 200 bin lira olan borç köylüye hâlâ ödenmedi. Burada asıl sorun; birincisi kaymakamlık burayı nasıl istediği şirkete verdi? Bir ihale yaptı mı? İkincisi de yüzlerce köylünün ve kamunun emeğiyle yapılmış bir bahçeyi taşeron şirkete devretmesi yasal mıdır?” dedi.

    ARMUT AĞAÇLARINI SÖKÜP KOYUN GETİRDİLER

    Bir başka mağduriyetin ise şirketin 2017 yılında 400 dekar armut bahçesini hastalık var gerekçesiyle söküp yerine tek bir fidan dikmemesi olduğunu belirten Keven, bu alanın şirket tarafından koyun ağılı yapıldığını ve köylülerin aktarımına göre 1000'e yakın koyun getirilerek haksız kazanç elde edildiğini söyledi. Boş kalan araziye de yem bitkisi ekildiğini aktaran Keven, köylüler kendi tarlasında ücretli işçi olurken bir şirketin milyonlar kazandığını dile getirdi.

    "KAYMAKAMLIK VE VALİLİK SEYİRCİ KALDI"

    Köylülerin yaşadığı mağduriyet nedeniyle Cumhuriyet savcılarını göreve çağıran Keven, şirketin 2019 yılına ait olan ve 1 Mart 2020'de ödemesi gereken 1 milyon 400 bin lirayı köylülere hâlâ ödemediğini söyledi. Köylülerin 10 yıl önce bin bir umutla kaymakama güvenerek verdikleri verimli tarlaların taşeron şirketin elinde oyuncak edildiğini dile getiren Keven, "Kaymakamlık ve Valilik ise olaya sadece seyirci kaldı. Devamlı 5 gün sonra yatacak, 3 gün sonra çözülecek diyerek mağduriyet devam ettirildi. Burada köylüler zarar ederken 'kimlerin' kâr ettiği ise ancak adli soruşturmayla ortaya çıkabilir. Çok vahim yolsuzluk iddiaları var" dedi.

    KÖYLÜLER KOOPERATİF KURUP KENDİLERİ YÖNETMELİ

    Meyve bahçesini talan eden şirketin çıkarılarak köylüler tarafından kurulacak bir kooperatif aracılığıyla işletilmesi gerektiğini vurgulayan Keven, kooperatiflerin en büyük sıkıntısı olan pazar sorununu İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediyelerinin açtığı halk marketlerinde çözme sözü verdi.

    (Ankara/EVRENSEL)

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