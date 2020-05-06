Ağar Metal'de çalışan işçinin darbedilerek işten atıldığı iddia edildi

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bulunan Ağar Metal Çelik Yapı Mühendisliği adlı fabrikada iki buçuk yıldır çalışan Özkan Kaya adlı işçi, işvereni tarafından darp edilerek işine son verildiğini duyurdu. Mart ayında ağır gribal enfeksiyona yakalanması üzerine iş göremez raporu alan Kaya, rapor süresinin dolması üzerine işyerine geri döndü. Ancak yaşadıkları tartışmada işyeri sahibi tarafından darbedildiğini belirtilen Kaya, hiçbir hakkı verilmeden işten çıkarıldı.

Kaya, bunun üzerine İşçi Temsilcileri Konseyi (İTK) ve Emeğin Gücü Derneği üyeleri ile birlikte fabrika önünde basın açıklaması yapmak istedi. Fabrika önüne gelen Kaya ve beraberindekiler, polislerce Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirildi.

Açıklama yapılacağı sırada fabrika sahibinin kendisiyle görüşmek istemesi üzerine Kaya, fabrikaya girdi.

Fabrika sahibinin hakaretlerde bulunduğu Kaya, "Biz iyi niyetle sorunu çözmeye geldik, hakaret dinlemeye değil" diyerek dışarı çıkmak istediği sırada iddialara göre yeniden darbedildi.

Yaşanan gerginliğin ardından İşçi Temsilcileri Konseyi ve Emeğin Gücü Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Ağar Metal patronları bilsinler ki, biz işçilerin haklarını gasbetmelerine izin vermeyeceğiz. Özkan Kaya'nın gasbedilen hakları ödeninceye kadar her türlü fiili mücadeleyi sürdüreceğiz. Ağar Metal'in ve onunla çalışan iş yerlerinin önünü, Ağar Metal patronların bulunduğu her yeri eylem alanına çeviririz” diye belirti. (İstanbul/MA)