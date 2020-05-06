İsveç’te sendika, hamile hemşirelerin Kovid-19'lu hastalarla çalışmalarını durdurdu

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Sağlık Federasyonu, hamile hemşirelerin Kovid-19’a yakalanan hastaların bakım ve tedavisinde çalıştırılmaması talebinin işveren tarafından reddedilmesi üzerine işi durdurdu.

Sağlık Federasyonu 30 Nisan'da Värmland bölgesinde Kovid-19’a yakalanmış hastaların bakım ve tedavisini yapan hamile 3 hemşirenin başka görevlere verilmesini istedi.

Halk Sağlığı Kurumu, geçtiğimiz hafta hamilelerin korona hastalığına yakalanma riskiyle karşı karşıya bırakılmamaları uyarısında bulunmuştu.

Bu açıklamaya rağmen Värmland Bölgesinin Sağlık ve Hastalık Bakımı’ndan sorumlu yetkilileri, Kovid-19 hastalarıyla ilgilenen hemşireler için bir risk olmadığını öne sürerek sendikanın talebini reddetti. Sendikanın çalışanların güvenliğinden sorumlu temsilcisi, işverenin tutumuna tepki göstererek hamile 3 hemşirenin çalışmalarını durdurdu.

KORONAVİRÜS KAYNAKLI 747 BİLDİRİM YAPILDI

Öte yandan korona kaynaklı kaza ve tehlikeli olaylar nedeniyle İş Çevresi Kurumu’na yapılan başvurular 747’ye yükseldi. Bu başvuruların 646’sı sağlık, bakım ve sosyal hizmet 46’sı da kamu kurumları çalışanlarından geldi.

Görev başındayken korona hastalarıyla çalıştığı için hastalığa yakalanan ya da yakalanma riski bulunanların İş Çevresi Kurumuna bildirimde bulunma hakları var. Bildirimler arasında sağlık sektöründe meydana gelen iki ölüm vakası bulunuyor.

HEMŞİRE YAŞAMINI YİTİRDİ

Geçtiğimiz hafta Stockholm Karolinska Üniversite Hastanesinde Kovid-19'lu hastaların tedavi edildiği bölümde çalışan 39 yaşındaki bir hemşire yaşamını yitirdi. Hemşirenin ölümünden sonra sendikanın işyeri temsilcisi durumu İş Çevresi Kurumuna bildirdi. Ardından da hastanede çalışanlar için yeterli koruyucu ekipman olmadıını belirterek polise suç duyurusunda bulundu.

Savcı Jennie Nordin, “Salgına yakalanması ve hastalanması arasında bir ilişki olmalı” dedi. İşveren hakkında başkasının ölümüne neden olma suçundan soruşturma açtı. Polise de olayı soruşturması görevini verdi.

SENDİKANIN İŞİ DURDURMA HAKKI VE SORUMLULUĞU VAR

İsveç’te İş Çevresi Yasası’nın 6. maddesi sendika temsilcilerine çalışanların yaşam ve sağlıklarının korunması için gerektiğinde işi durdurma hakkı ve sorumluluğu veriyor.

Sendikanın ikazlarına rağmen çalışanların yaşam ve sağlıklarını tehlikeye sokan çalışmaların sürdürülmesi durumunda işyeri temsilcisi işi durdurabiliyor. Son kararı İş Çevresi Kurumu veriyor. İşveren ve sendikanın kurumun kararına itiraz hakları var.

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