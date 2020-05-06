Almanya’da fabrika siparişlerinde tarihi düşüş

Koronavirüs kısıtlamaları Alman ekonomisi üzerinde etkisini göstermeye başladı. Fabrika siparişleri mart ayında rekor düşüş kaydederek aylık yüzde 15.6 azaldı.

DW Türkçe’nin haberine göre Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da, Federal İstatistik Ofisi (Destatis) mart ayı fabrika siparişleri verisinde veri setinin başladığı 1991 yılından bu yana kaydedilen en büyük düşüşün yaşandığını açıkladı. Yeni siparişler mart ayında rekor düşüş kaydederek aylık yüzde 15.6 azaldı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 10 azalması yönündeydi.

Daha önceki en büyük düşüş global kriz sırasında ocak 2009’da yüzde 7.5 olarak kaydedilmişti. 2008-2009 yıllarındaki küresel kriz sırasında fabrika siparişleri 5 ay art arda düşerek toplamda yüzde 40 gerilemişti.

ING Ekonomisti Carsten Brzeski mart ayındaki düşüşün “Sadece Almanya’daki kısıtlama önlemlerinin değil, diğer yerlerdeki kısıtlamaların ve arz zincirindeki kesintilerin sonucu” olduğunu söyledi.

Yerel siparişler ve Avro Bölgesi dışından siparişler yüzde 15 düşerken, diğer AB üyelerinden siparişlerde yüzde 17.9 gerileme oldu. (DIŞ HABERLER)