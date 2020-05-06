06 Mayıs 2020 17:13
Fındıklı’da Denizler için üç fidan dikildi
Rize Fındıklı’da Denizleri anan Gençlik Meclisi üyeleri anma sonrası Denizler için üç fidan dikti.
Fotoğraf: Evrensel
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilişinin 48. yıl dönümünde Fındıklı Gençlik Meclisi üyeleri anma düzenledi.
Pandemi koşullarından kaynaklı temsili katılımla gerçekleştirilen anmada 1 dakikalık saygı duruşu sonrası Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Deniz Gezmiş’in son sözleri okundu. Anmanın ardından dereye çiçekler bırakıldı.
Anma sonrası Hayati Aykut Parkı’na geçen Fındıklı Gençlik Meclisi üyeleri parka 3 fidan dikti. (Fındıklı/EVRENSEL)
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