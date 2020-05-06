Diyarbakır esnafı: Bir cadde altı üstü neyini yapamadınız?

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Diyarbakır’da açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı tarihi Suriçi’de Melik Ahmet Caddesi’nin yolu iki yıl sonra yeniden yapılmaya başlandı. Evrensel’e konuşan cadde esnafı, “Her yıl aynı terane, bir caddeyi yapamadılar. Taşları sök, taşları geri koy. Bir cadde altı üstü neyi yapamadınız?” diye sordu.

Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinin Gazi ve Melik Ahmet Caddesi’nde Kayyum Cumali Atilla döneminde “Sokak Sağlıklaştırma Projesi” ile yenilendi. Çalışmaları yaklaşık 15 ay süren projenin açılışı, 17 Mart 2018’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ancak 6 ay sonra Melik Ahmet Caddesi’nde araçların kullandığı yolda çökmeler oluşmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ise tarihi cadde de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoldaki bütün taşları komple kaldırarak, yeniden çalışma başlattı. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesine atanan Kayyum Hasan Basri Güzeloğlu da burada inceleme yaptı. Güzeloğlu, sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sur İlçemiz Melikahmet Caddesi’nde başlayan yapım işlerini yerinde inceledim. Bazalt kesme taşlı ve dekoratif döşemeli yapım işimiz inşallah Ramazan Bayramı’na yetişecek. Bu arada bir müjde de verelim. Tarihi sokağımızın dekoratif aydınlatmasını da başlatıyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Trafiğe kapatılan caddenin esnafı ile konuştuk.

"TAŞ DEĞİL SANKİ FAYANS DÖŞÜYORLAR"

Caddede esnaf olan Mehmet Ala, 3 yıl içerisinde 3 defa aynı caddenin taşlarının sökülüp tekrar yapıldığını ve bu durumdan dolayı mağdur olduklarını belirterek, “Bir kere yaptılar bir yıl dayandı, sonraki iki yıl dayandı, bu üçüncüsü olacak. İkidir bayram ağzına geliyor. Koronadan dolayı zaten iş yapamıyoruz, çoğu zaman kapalıyız. Hafta içi serbest bırakıyorlar, millet alışverişe gelemiyor. Zaten mağduruz, bir daha mağdur ediliyoruz. Döşedikleri taş değil sanki fayans her yıl bu çileyi çekmek zorunda mıyız?” diye sordu. Bir diğer Esnaf Hüseyin ise “Her yıl aynı terane, bir caddeyi yapamadılar. Taşları sök, taşları geri koy. Bir cadde altı üstü neyi yapamadınız? Bir sürü esnaf var burada hepsi bu aya bakıyor. İkidir bayram ağzı burada çalışma yapıyorlar. Esnaf iş yapamıyor” dedi.

"BÜTÜN TAŞLARI BURADA DENEYECEKLER HERHALDE"

Yurttaşlardan Cahit Alıcı ise “Bu yolu niye böyle yapıyorlar her yıl. Bunlar hep ihale hep para. Halkı düşünen bu bayram arifesinde bunu yapar mı? Önceki kayyumları da gördük. Bu caddeyi yapamamak ne kadar zor olabilir? Daha bir caddeyi yapamıyorlar ama Avrupa bizi kıskanıyor. Bunu söyleyince devlet düşmanı oluyorsun, yapamıyorsun ortada işte, altı üstü bir cadde değil mi?” diye sordu.

Mehmet Kudret ise alışverişe geldiğini fakat caddenin berbat durumda olduğunu belirterek çarşıda dolanmadan geri dönmek zorunda kaldığını söyledi. Kudret, “Her yıl böyle, yapamıyorlarsa asfalt döksünler bizi de bu eziyetten kurtarsınlar. İki parça eşya alayım dedim vazgeçtim dönüyorum. Dünyadaki bütün taşları bu caddede deneyecekler herhalde” dedi.

Diyarbakır'ın kayyumları milyonları caddeye gömdü