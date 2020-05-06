Benzin 20 ve motorine 27 kuruş zam yapıldı

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 20, motorine 27 kuruş zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

Son zamla birlikte bir litre benzinin fiyatı İstanbul’da 5,56 TL, Ankara’da 5,66 TL ve İzmir’de 5,68 TL’ye yükselecek. (EKONOMİ SERVİSİ)