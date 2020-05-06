Urfa Cezaevinde ne tedbir ne de muhatap var

Koronavirüs riski altındaki Urfa T Tipi Cezaevinde bulunan tutuklulara temizlik malzemelerinin verilmediğini söyleyen HDP Milletvekili Ayşe Sürücü, sorunun çözümü noktasında ise herhangi bir muhatap bulamadıklarını belirtti.

Urfa T Tipi Kapalı Kampüs Cezaevindeki tutuklular aileleriyle yaptıkları telefon görüşmelerinde, uzun bir süredir koronavirüs salgınına karşı cezaevinde yeteri tedbirlerin alınmadığını ve kendilerine temizlik malzemelerinin verilmediğini ifade ediyor. Konuya ilişkin Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü’ye ulaşan kimi aileler ise tutuklu yakınlarına maske ve dezenfektan verilmediğini ve gardiyanların haftada 2 kez gruplar halinde koğuşlarda arama yaptıklarının kendileriyle paylaşıldığını aktardı.

FİZİKİ MESAFE KURALINA UYULMUYOR

HDP’li Sürücü hem ailelerin hem de kendilerinin tutukluların sağlık durumundan endişeli olduğunu belirterek, tutukluların bir an önce tahliye edilmesini istedi. Salgında en riskli yerlerin başında cezaevlerinin geldiğine dikkat çeken Sürücü, kentteki cezaevinde yaşanan sorunların da tüm girişimlere rağmen çözülmediğine vurgu yaptı. Tutuklu ailelerinin hijyen koşullarına ilişkin paylaşımlarına değinen Sürücü, gardiyanların gruplar halinde yaptığı aramalarda fiziki mesafe kuralına uymadıklarını belirtti.

CEZAEVİ SAKLIYOR

Söz konusu durumların Meclis gündemine taşınmasına rağmen kendilerine herhangi bir dönüşün sağlanmadığını söyleyen Sürücü, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün “Cezaevlerinde 120 koronavirüs vakası var” açıklamasına işaret ederek, ailelerin tedirginliğinin giderilmesini istedi. Cezaevlerinden tabutların çıkmasını istemediklerini vurgulayan Sürücü, geçtiğimiz günlerde kentteki cezaevi yetkililerinden görüşme talep ettiklerini ancak bu taleplerinin de reddedildiğini hatırlattı. Cezaevinde muhatap bulamadıklarını ve ilgili kurumların duruma keyfi yaklaştıklarına dikkat çeken Sürücü, cezaevindeki durumun cezaevi yönetimi tarafından kamuoyundan saklandığını ve bundan kaynaklı şüphelerin her geçen gün arttığını belirtti. (Urfa/MA)

İHD İzmir Şubesi: Cezaevlerinde baskıcı yöntemler giderek arttı

Bünyan Cezaevi’nde koronavirüs belirtileri var, test yok

Cezaevlerindeki tüm görüşmeler koronavirüs nedeniyle 15 Mayıs'a kadar ertelendi