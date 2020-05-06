Ayvalık’ta Denizler karanfillerle anıldı

Ayvalık’ta, saat 06:00’da Paşa Limanı’nda bir araya gelen Ayvalık Demokrasi Platformu üyeleri 48 yıl önce cunta tarafından idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı andı.

Anmada yapılan konuşmada, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş’in Türkiye gençliğinin eşit, özgür bir gelecek özleminin üç savaşçısı olarak 48 yıl önce 6 Mayıs 1972’de idam edildiği belirtilerek; “Onları idam eden egemen sınıf burjuvazinin hakimiyeti bugün de dünya işçi sınıfı ve halklarına kan kusturmaya devam ediyor! Ya salgın ve kapitalizm ya gelecek ve sosyalizm! Korona salgını tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Emperyalistler ise tüm zorbalığıyla dünya halklarına zulüm, gözyaşı ve ölüm getirmeye devam ediyor. Ne ücretsiz ve erişilebilir sağlık ne de ücretli izin ve yaygın test talepleri karşılanıyor. Egemenler kendi çıkarları için başka ülkelerin topraklarında askeri güç bulundurmaya, halkları kendi boyunduruğu altına almak için saldırılarına devam ediyor. İşçiler ve emekçiler egemenlerin sömürü politikaları altında. Denizlerin anti kapitalist anti emperyalist mücadele yolunda Türkiye gençliği yürümeye devam ediyor” denildi.

Konuşmadan sonra denize karanfiller bırakıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

(HABER MERKEZİ)

Denizlerin yoldaşları Dolmabahçe'den haykırdı: Sosyalizm mücadelemizi büyüteceğiz

Kocaeli Emek Gençliği: Denizlerin talepleri hala güncel

EMEP Dersim İl Örgütü Denizleri andı: Mücadeleleri, halka bağlılıkları unutulmayacak