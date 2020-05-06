CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Darbe hukukundan vazgeçin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özkoç, koronavirüs salgını nedeniyle insanların yaşam derdinde olduğunu ve yoksullukla mücadele ettiğini belirterek, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın böyle bir tasasının olmadığını söyledi.

ELEŞTİRİLERİ TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR

Özkoç, barolar ve meslek örgütlerinin seçim sistemlerini değiştirilmesini eleştirerek, “Cumhurbaşkanı barolar ve meslek odalarının seçim sistemlerinin değişmesi için emir veriyor. Neden? Çünkü kamuoyuna hizmet veren, yürütmeyi denetleyen bu anayasal kurumlar, iktidarın yanlışlarını ortaya koyuyorlar. Bunu sadece CHP yapmıyor. Bu toplumun dinamikleri olan STK ve meslek odaları da yapıyor. Ancak her konuda olduğu gibi, kendisine yapılan eleştiriyi Erdoğan ve partisi bir tehdit olarak görüyor. Tek adam iktidarına karşı eleştirileri bir tehdit olarak kayda geçmesini sağlıyorlar” dedi.

“DARBECİ VE TASFİYECİ ZİHNİYET”

Erdoğan’ın içine sızamadığı yapıları, kurumları kabul etmediğini ifade eden Özkoç, “TTB’ye, barolara dönük de bu darbeci, tasfiyeci zihniyet işe yaramayacaktır. İnsanlarımızın vicdanını ve aklını hafife almasın. Hepimiz gerçeği görüyoruz. Soruyorum; Türkiye’nin bugünkü gündeminde, meslek odalarının seçim sistemini değiştirmek bizim hangi derdimize çare olacak? Nasıl CHP’yi tasfiye etmekten söz ediyorsanız, gazetecileri cezaevine atıyorsanız, sendikaları avucunuzun içine almak istiyorsanız; meslek odalarına da yapmaya çalıştığınız şey bu. Ancak başaramayacaksınız” diye konuştu.

KANUN TEKLİFİ

Meclis’in açılması ve yaşanan sorunlara çözüm üretmek için yasalar çıkarması gerektiğinin altını çizen Özkoç,sağlık çalışanlarının bu süreçte yaşamını yitirmesi halinde “görev şehidi” olması için kanun teklifi hazırladıklarını dile getirdi. Özkoç, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yurttaşlarla dayanışma amacıyla faturaları askıya çıkarma kampanyası başlattığını hatırlatarak, “Şu ana kadar 9 bin başvuru var. Yoksul, çaresiz, ödemesini yapamayan yurttaşlarımızın faturalarını ben öderim diyor” diye belirtti.



Darbe hukukundan vazgeçilmesi ve güçlü parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini vurgulayan Özkoç, “Sizin nasıl çuvalladığınızı herkes görüyor. Size rağmen görevimize devam edeceğiz. Tasfiye edilme sürecini başlatsanız bile, biz halkımızla beraber bu sürece direneceğiz” şeklinde konuştu. (ANKARA)