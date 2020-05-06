EMEP Dersim İl Örgütü Denizleri andı: Mücadeleleri, halka bağlılıkları unutulmayacak

Emek Partisi (EMEP) Dersim İl Örgütü, idamının 48. yılında Denizleri andı. Açıklamada konuşan EMEP İl Başkanı Ergin Tekin “Aradan 48 yıl geçmesine rağmen onların mücadelesi, halka bağlılıkları ve cesaretleri bir gün bile unutulmadı, unutulmayacak!” dedi. Açıklamaya; EMEP GYK üyesi Mustafa Taşkale, HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü, HDP Eş Başkanlarını İbrahim Kasun ve Nurşat Yeşil, Dersim Barosu Başkanı Kenan Çetin, CHP İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, Partizan ve ESP temsilcileri ve SMF temsilcisi de katıldı.

Açıklama sonrasında sanatçı Metin Kahraman, Denizler için yazdıkları ‘Deniz Koydum Adını’ parçasını seslendirdi.

“DENİZLERİ İDAM EDEN DÜZENİN TEMSİLCİLERİ İKTİDARDA”

68 kuşağı devrimci önderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan Dersim’de anıldı. Sanat sokağında yapılan açıklamaya çok sayıda kişi katıldı. Açıklamada konuşan EMEP İl Başkanı Ergin Tekin “Denizleri asmak çözüm olur sanıyorlardı ancak beklentileri yerle bir oldu!” dedi. Tekin Denizlerin 48 yıldır yüzlerce binlerce gencin adında, mücadelesinde, kararlılığında, cesaretinde yaşadığını belirterek “Her geçen yıl Denizleri ve mücadelelerini hatırlamak, emperyalizme karşı açıktan ve örgütlü bir savaşımın içerisinde yer almak isteyen gençlerin sayısı çoğalıyor. Çünkü 48 yıl öncesinde olduğu gibi bugün de Denizleri idam eden düzenin temsilcileri iktidarda” dedi.

“KÖPRÜLER İNŞA ETTİLER”

Emperyalistlerin ve Türkiye’deki tek adam yönetiminin ve arkasındaki sermaye güçlerinin, her geçen gün ülkeyi Ortadoğu bataklığına sokmaya devam ettiğini aktaran Tekin, iktidarın emperyalist savaş politikalarının parçası olduğunu söyledi. Milli güvenliğin korunması ve beka söylemleriyle Suriye ve Libya’ya cihatçı örgütlerle birlikte askeri operasyonlar gerçekleştirildiğini belirten Tekin “Ortadoğu halkları ölümle göç arasında seçim yapmak zorunda bırakılıyor. Ne ülkemizi ne de Ortadoğu’yu emperyalistlere, emperyalizmin askeri birliklerine, ticaret örgütlerine teslim etmeyeceğiz! Egemen güçler devasa köprüler inşa ederek bunları sömürü olanağı haline dönüştürürken, Denizler, Kürt-Türk bütün milliyetlerden halkların eşit ve özgür yaşamı için köprüler inşa etmişlerdi. Bir kez daha Denizlerden devraldığımız mücadele bayrağı ile buradan hep birlikte haykırıyoruz; NATO’su da, İncirlik Üssü de, yerli işbirlikçileri de defolup gidecek, biz kalacağız!” diye konuştu.

“İMKANLAR PATRONLARA SUNULUYOR”

İktidarın Kovid-19 pandemisi sürecinde açıkladığı 100 milyar liralık "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine de değinen Tekin “Devlet bütçesini, kamu gelirlerini, memleketin bütün imkanlarını bir kez daha patronlara sunuyor. Paketten sermayedarlara borçlarının ertelenmesi, teşvikler; işçilere, emekçilere işten atmalar ve ücretsiz izin düşüyor. Olağan koşullar altında dahi asgari bir yaşamdan fazlasını vadetmeyenler, bu süreçte işçileri, emekçileri üretimde tutarak sokağa çıkma yasağının dışında tutuyor. Bir avuç kapitalistin kâr hırsı milyonların bulaşıcı hastalığa yakalanma ve ölüm riskine tercih ediliyor” dedi.

“ÖRGÜTLENMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Tekin, şöyle devam etti: “Bugün içinden geçtiğimiz pandemi süreci ne onları anmamızın ne de onlara verdiğimiz devrim ve sosyalizm sözünü tutmamızın önünde engel değildir. Sizlere sözümüzdür yoldaşlar! Bizlere yoksulluktan-yoksunluktan, açlıktan, savaştan, işsizlikten, salgından başka hiçbir şey vadetmeyen emperyalist kapitalist sistemin ve onun temsilcilerinin karşısında insanlığın en ileri birikimi olan sosyalizm bayrağıyla dikileceğiz. Örgütlenmeye, çoğalmaya, her yerde olmaya, bulunduğumuz her alanda sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Denizlere verdiğimiz sözü tutacağız. Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadelemizi büyütecek, onları idam edenlerin düzenlerini yıkacağız.” (Dersim/EVRENSEL)

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