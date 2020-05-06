Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Manisa'da anıldı

Manisa Emek ve Demokrasi Platformu, 68 gençlik hareketinin önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ı 12 Mart cuntası tarafından idam edilmelerinin 48. yıl dönümünde andı.

Manisa Eğitim Sen binasında gerçekleştirilen açıklamayı platform adına Eğitim Sen Şube Başkanı İsmail Şener okudu. Şener, 6 Mayıs 1972’den bu yana, gençliğin ve halkın emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı direnişinin devam ettiğini belirterek antiemperyalist taleplerin güncelliğini hala koruduğunu ifade etti. Şener, "Türkiye’de devrim ve sosyalizm mücadelesinin isyan bayrağı olan yoldaşlarımızı, idam edilişlerinin 49. yılında sevgiyle ve büyük bir özlemle anıyor, onların bize bıraktığı mücadele bayrağını kararlılıkla taşıyacağımıza söz veriyoruz. İşçi sınıfının ve ezilen halkların kurtuluş mücadelesi uğrunda ölümsüzleşenlere selam olsun" dedi. (Manisa/EVRENSEL)

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