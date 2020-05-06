06 Mayıs 2020 13:25

DTK Eski Eş Başkanı Selma Irmak’ın cezası onandı

Yargıtay, DTK’nin KCK ile özdeş olduğunu savunarak, DTK Eski Eş Başkanı Selma Irmak’a verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezasını onadı. 

Fotoğraf: Selma Irmak/MA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
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    Yargıtay, Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) yasal statüsüne ilişkin Aysel Tuğluk kararından sonra bir karar daha aldı. Yargıtay 16’ncı Dairesi, 2015-2016’da DTK eş başkanlığı görevi, bu sırada yaptığı konuşmalar ve katıldığı gösteriler nedeniyle yerel mahkemenin “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Selma Irmak kararını yerinde buldu. Yargıtay, aynı dosya kapsamında, “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla Selam Irmak’a verilen 2.5 yıl hapis cezasını da onadı. Avukatlar, bireysel başvuru kapsamında, onama kararına karşı Anayasa Mahkemesinde itirazda bulunacak.

    "KCK İLE ÖZDEŞLİK GÖSTERİYOR"

    Yargıtay, aynı dönemde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili olan Irmak’ın yaptığı konuşmalar ve katıldığı eylemleri siyasi parti faaliyetlerini “kötüye kullanmak olduğunu” savundu.

    Kararda, şu ifadelere yer verildi: “KCK ile özdeşlik gösterdiği, bileşenlerinin KCK yapılanması içinde yer alan sözde kent meclisleri, ilçe meclisleri, mahalle meclisleri ve köy komünlerinin olduğu, delege ve üyelerinin anılan bu sözde meclis üyeleri ile bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri olduğu, yaptığı kongre ve konferanslar sonucunda 14 Temmuz 2011 tarihinde demokratik özerlik ilan edildiği ve 27 Aralık 2015 tarihinde demokratik özerk bölgelerin oluşturulmasının istendiği ve ayrıca öz yönetim ilanlarına sahip çıkıldığı tüm dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden anlaşılmıştır.” (HABER MERKEZİ)

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