Salgınla mücadele eden sağlıkçılara soruşturma açılmasına tepki: Baskılar son bulsun

Sağlıkçılar üzerindeki soruşturmaları kabul edilemez bulan Bölge Tabip Odaları yaptığı ortak açıklamada, üzerlerindeki baskıların son bulmasını istedi.

TOPLUMU BİLGİLENDİRMEYE YÖNELİK PAYLAŞIMLAR

Ağrı, Adıyaman, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Hakkari Tabip Odaları ortak açıklama yaptı.

Salgın sürecinde tabip odalarının en ön safta mücadele ettiği ancak Sağlık Bakanlığı tarafından bilim danışma kuruluna, çoğu yerelde ise il pandemi kuruluna alınmadığı hatırlatılan açıklamada, “Bu süreçte merkezi düzeyde TTB ve yerelde tabip odaları olarak salgın sürecinin şeffaf yürütülmesi ve epidemiyoloji biliminin gereğine göre hareket edilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmuş ve salgının etkisinin azaltılması için dayanışma çağrıları yapılmıştır. Ancak ne yazık ki bu çağrılar karşılık bulmadığı gibi özellikle yerellerde tabip odaları yöneticilerinin toplumu bilgilendirmeye yönelik sosyal medya paylaşımları ve basın açıklamaları gerekçe gösterilerek açılan soruşturmalarla baskı altına alınmaya çalışılmıştır. Başta Şanlıurfa, Mardin ve Van-Hakkari Tabip Odalarımız olmak üzere bir çok tabip odası yöneticisi karakollarda ifade vermeye çağrılmış, haklarında soruşturmalar açılmıştır” denildi.

SORUŞTURMA AÇILMASI KABUL EDİLEMEZ

Sağlık emekçilerinin büyük bir özveri ile çalıştığı salgın sürecinde destek verilmesi gerektiği belirten açıklamada, onları temsil eden meslek örgütünün yöneticilerinin toplumu bilgilendirme sorumluluklarını yerine getirmelerinden dolayı soruşturmalarla baskı altına alınmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğu dile getirildi. TTB ve tabip odalarının 6023 sayılı Yasa ile kurulmuş yarı resmi kurumlar olduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Yasada belirtildiği üzere meslektaşlarımızın özlük haklarını savunmanın yanı sıra yurttaşların sağlık hakkını savunmak ve geliştirmek de görevlerimiz arasındadır. Tabip odaları olarak bilimsel zeminden uzaklaşmadan demokrasi ilkelerine bağlı kalarak her türlü toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. İktidara ve ona bağlı kurumlara tabip odaları üzerindeki baskılara son vermeye ve bu salgın ile en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları ile gerçek alamda dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz.

Bölge tabip odaları olarak bir kez daha ifade etmek isteriz ki tüm soruşturma ve baskılara rağmen salgınla mücadele etmenin ve iyi hekimliğin gereğini yapmaya devam edeceğiz.” (Diyarbakır/EVRENSEL)

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