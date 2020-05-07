TESKİ çalışanı sürgünü kabul etmeyince işten atıldı

Tuncay SAĞIROĞLU

Çerkezköy

CHP’nin kazandığı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada AKP ve AKP’li Kapaklı Belediye başkanı aleyhine paylaşımlarda bulunan TESKİ çalışanını işten atı. İşine son verilen Değer Koç, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin’in isteği üzerine işten atıldığını iddia etti.

Tekirdağ’a bağlı Kapaklı ilçesinde ikamet eden Değer Koç ikametine yakın olan Saray ilçesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Şube Müdürlüğünde çalışıyordu. Koç, TESKİ yönetimi tarafından ikametine en uzak ilçe olan Şarköy Şube Müdürlüğünde görevlendirilmek istendi. Görev değişikliğini kabul etmeyen Değer Koç’un iş akdine son verildi.

İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Daha önce CHP Gençlik Kolları Başkanlığı Yapan Koç, son kongrede CHP Kapaklı ilçe başkanlığına adaylığını koymuştu. En son İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle AKP’li Kapaklı meclis üyelerinin şikayetiyle ifadeye çağrılmıştı.

“Sosyal medya paylaşımlarım ve AKP’li belediyenin icraatlarına sert eleştirilerimden Belediye Başkanı ve meclis üyeleri çok rahatsız oldu. AKP’li bazı meclis üyelerinin sosyal medya paylaşımlarında benim görevime son verilmesi istendiği görünüyor. AKP Kapaklı Belediye Başkanının isteği üzerine CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı beni sürgüne göndermek istedi. Ben de kabul etmeyince işime son verildi” diyen Değer Koç, işten atılmaların yasaklandığının ileri sürüldüğü bir dönemde iş akdinin feshedilmesine karşı mücadele edeceğini söyledi.

Koton sosyal medya paylaşımlarını takip ettiği çalışanını işten çıkardı

Sosyal medya paylaşımı, işten atılma gerekçesi gösterildi