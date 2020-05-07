Altınyıldız işçileri: 1 Mayıs birleşebileceğimizi, mücadele edebileceğimizi gösterdi

Tuncay SAĞIROĞLU

Çerkezköy

Sendikaları TEKSİF’ten bir çağrı gelmeyince 1 Mayıs’ı kendi inisiyatifleriyle kutlayan Altınyıldız fabrikası işçileri, küçük de olsa yaptıkları kutlamanın başka fabrikaları da etkilediğini dile getirerek, 1 Mayıs’ın işçilerin birleşebileceğini, talepleri için mücadele edebileceğini gösterdiğini söyledi.

Çerkezköy’de bulunan Altınyıldız fabrikasında bir bölümde bulunan işçiler, TEKSİF yöneticilerinin harekete geçmemesi üzerine 1 Mayıs’ı kendileri kutlama kararı almıştı. İşçiler kendi pankartlarını yazıp, 1 Mayıs’tan iki gün önce kutlama yapmıştı. 1 Mayıs’tan sonra konuştuğumuz işçiler, kutlamanın heyecanını hâlâ taşıyor.

BİZİM DE HABERİMİZ OLSAYDI…

Evrensel'e konuşan bir işçi kutlama kararını alma süreçlerini söyle anlattı: “Kendi vardiyamda ve bölümümdeki işçi arkadaşlarla 1 Mayıs’ın yaklaştığını konuştuk. Salgın nedeniyle yeterince alınmayan önlemler, çalışma düzenindeki belirsizlik, ücretlerimizin ne olacağı, geçim sıkıntısı… Yani bir taraftan sağlığımız tehlikede diğer yandan yoksulluk ve belirsizlik nedeni ile gelecek kaygısı. Bu kadar sorunun olduğu bir ortamda 1 Mayıs’ta isteklerimizi dile getirelim dedik.” Kimi işçilerin kutlamayı diğer işçilere duyurduğunu, kimilerinin de bezden pankart hazırladığını dile getiren işçi, “Bizim ikinci vardiyadaki bölümdeki arkadaşlarla toplanıp pankartımızı açtık ve kutlamamızı yaptık. Kısa oldu, ama sesimizi duyurduk” diye konuştu.

“Yaptığımız kutlamayı videoya çekip 1 Mayıs günü sosyal medyada paylaşırız” diye düşündüklerini dile getiren işçi, şunları söyledi: “Ama beklediğimizden daha büyük etki gösterdiğini gördük. Fabrikada diğer bölümlerden ‘Bizim de haberimiz olsaydı biz de katılırdık’ diyenler oldu. Hatta bizim kutlamamızı sosyal medyadan gören Çorlu’daki bir fabrikada da işçiler 1 Mayıs gecesi bir araya gelip bir kutlama yapmışlar. Demek ki işçiler bir fırsat bulsa 1 Mayıs’ı da kutlayacaklar, mücadelede edecekler.”

"İŞÇİ SAĞLIĞI SENDİKAYI İLGLENDİRMİYOR MU?"

TEKSİF’in örgütlü olduğu Altınyıldız’da, sendikanın 1 Mayıs’ta hiçbir etkinlik yapmaması ise işçilerin tepkisini çekti. Fabrikada sendikanın varlığı ve yokluğunun hissedilmediğini belirten bir işçi, tepkisini şöyle dile getirdi: “Biz ilk önce temsilcilere söyleyip yemekhanede bir kutlama yapalım dedik. Ama sendika temsilcileri fabrikaya bile gelmiyorlar. Onlarınki canda bizimki ne? Onların sağlığı kıymetli de bizimki kıymetsiz mi? Bizim de evde ailemiz var. Bize bulaşırsa gidip onları da mı hasta edelim? Çerkezköy’de birçok fabrikada pozitif vaka var. İşçilerin sağlığı sendikaların ilgi alanında değil mi? Sendikalar bunlar ile hiç ilgilenmiyor.”

"BİRBİRİMİZE GÜVENİP, BİRLEŞMELİYİZ"

“1 Mayıs gibi bir meselede bir araya gelip küçük de olsa bir kutlama yaptıysak; işçiler bir araya gelebilir” diyen bir başka işçi “Biz de ilk önceleri biz bir araya gelemeyiz. Bu işçiden bir şey olmaz diyorduk. Ama koşullar uygun olduğunda ortak bir şey yapabiliyormuşuz. Bundan sonra birbirimize güvenip kendi sorunlarımız için birleşmeliyiz” çağrısını yaptı.

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