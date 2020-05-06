06 Mayıs 2020 13:05
Türkiye savaş uçaklarının, Ege'de Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği iddia edildi
Yunanistan, Türkiye savaş uçaklarının, Ege'de Yunanistan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti.
Fotoğraf: TSK
Yunanistan’a ait Mirage savaş uçağı pilotları Yunan hava sahasını ihlal ettikleri iddia edilen Türk F-16 uçaklarına kilitlendiklerini açıkladı.
Türkiye’ye ait iki F-16 uçağına kitlenen Yunan Mirage savaş uçaklarının pilotlarının telsiz konuşmaları yayınlandı. Yunanlı pilotun diğer Mirage pilotuna Türk uçağına kitlendiğini ifade eden “Ona sahibim. Hedefime girmek üzere” dediği ileri sürüldü.
Yunan yetkililer olayın görüntüsü olduğu iddia edilen video yayınladı. (Yunanistan/DHA)
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