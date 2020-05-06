Finlandiya’da “Vatandaş İnisiyatifi” sağlıkçıların ücretlerinin artırılmasını istiyor

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Sağlık işkolunda çalışan emekçilerle işverenler arasında toplu iş sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girmesi üzerine “Vatandaş İnisiyatifi”, sağlıkçıların ücretlerinin yükseltilmesi için 50 bin imzayı toplayarak parlamentoya gönderdi.

Finlandiya’da Vatandaş İnisiyatifi uygulaması kişi ve gruplara taleplerini parlamentoya getirme imkanı veriyor. 50 bin imzanın toplanması durumunda parlamento, talepleri 6 ay içinde ele alıp görüşmek zorunda.

‘Vatandaş İnisiyatifi’nin harekete geçmesinin nedeni ocak ayında sağlık çalışanlarını örgütleyen TEHY ve SUPER sendikalarıyla işverenler arasında başlayan toplu iş sözleşme görüşmelerinin tıkanması.

İşverenlerin çalışanların taleplerini reddetmesi üzerine koronavirüsün yarattığı kaosu değerlendiren her iki sendika, halkın sağlığını düşündükleri için greve gitmeyeceklerini açıkladı. Tarafsız aracının devreye girmesi için sendikaların grev kararı alması gerekiyor, ancak sendika ve işverenlerin görüş birliğine varmaları üzerine tarafsız aracıya sorunun çözümü için devreye girmesi çağrısı yapıldı.

SAĞLIKÇILAR ‘KORONA EK ZAMMI’ İSTİYOR

Tarafsız aracı Vuokko Piekkala, sorunun çözülmesi için hazırladığı tasarıyı taraflara sundu. Ancak her iki sendika da talepleri karşılanmadığı için tarafsız aracının önerisini reddetti.

TEHY ve SUPER, diğer iş kollarında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle iki yıl için yüzde 3,3 oranında belirlenen ücret zammını yeterli bulmuyor. Koronavirüsün yaygınlaşmasının sağlık çalışanlarının işlerini zorlaştığını belirterek ‘korona ek zammı’ talep ediyor.

Haber ajansı Yle’ye durumu değerlendiren TEHY sendikasının Başkanı Millarlikka Rytkönen, sağlıkçıların korona krizi nedeniyle çok güç koşullar altında çalıştıklarını, baskı uygulanarak kendilerine kabul ettirilmeye çalışılan kötü bir toplu sözleşmeyi kabul etmeyeceklerini söyledi.

Sendikalar, 2016 yılından beri yürürlükte olan çalışanlara “yılda 24 saat ücretsiz çalışma” zorunluluğu getiren uygulamaya hemen son verilmesini istiyor. Oysa tarafsız aracının önerisinde uygulama ekim ayına kadar devam edecek. Sendikalar bedava çalışma uygulamasının kaldırılmasının karşılığında çalışma zamanlarının kötüleştirilmesine karşı çıkıyor.

SENDİKA GREVE GİTME OLASILIĞINI DIŞLAMIYOR

Diğer bir anlaşmazlık konusu da işverenlerin çalışanları bir başka işyerinde görevlendirme yetkisinin 8 haftadan 7,5 aya çıkarılması.

Belediye işverenlerinin müzakere şefi Henrika Nybondas-Kangas, sendikaların tarafsız aracıların önerisini reddetmesinden hayal kırıklığına uğradığını söyledi. İşverenler, sendikaları dar bakışlı olmak ve sorumsuz davranmakla suçluyor. SUPER sendikasının yetkililerinden Anna Sainila-Vaarno, tarafsız aracının girişiminin arzu ettikleri sonucu vermediğini, korona krizi sırasında greve gitmeyeceklerini ancak salgının yatışması durumunda greve gitme olasılığını dışlamadıklarını söyledi.

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