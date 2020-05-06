HDP: Denizlerin öncü ruhunu,işaret ettikleri ortak mücadeleyi her daim hatırlayacağız

68 Halk Hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 48. yılında Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından yazılı açıklama yapıldı.

“Bundan 48 yıl önce, 6 Mayıs 1972’de Türkiye Devrimci Hareketin önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan darağacına gönderilerek, Türkiye siyasi rejiminin kara lekelerinden birisi haline gelen en önemli siyasi cinayetlerinden biri işlendi” denilen açıklamada, “48 yıl geçmesine rağmen Üç Fidan’ın ölümlerinin yarattığı acı yüreklerimizden silinmedi. Ancak açtıkları aydınlık yolda milyonların yürüyüşü hiç durmadan devam etti. Üç Fidan’ın özgürlük, eşitlik, adalet mücadelesindeki onurlu ve dik duruşları, ‘Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği’ haykırışları unutulmadı” ifadeleri kullanıldı.

“ONURLU DURUŞLARINI DAİMA ÖRNEK OLARAK HATIRLAYACAĞIZ”

HDP tarafından yapılan açıklamanın devamı şöyle:

“Bizler açısından demokratik, özgür, adil bir Türkiye özleminden ve tüm halkların eşit koşullarda yaşaması mücadelesinden vazgeçmemek; demokrasi, özgürlük ve eşitlik için yaşamını yitirenlerin anısına sahip çıkmanın en doğru yoludur.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ların isimleri ve kararlı mücadeleleri Türkiye’de yaşayan tüm halklarının yüreğinde ve zihninde yaşamaya devam edecek. Onların öncü ruhunu, işaret ettikleri halkların ortak mücadelesini ve aynı zamanda başı dik ve onurlu duruşlarını daima örnek olarak hatırlayacağız.” (HABER MERKEZİ)

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