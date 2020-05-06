Yunus Bekir YURDAKUL

Sinagogun orta halli salonuna bambaşka bir hava veriyor tavanda salınan o müthiş avize. Dikkatinizi çekmemesi olası değil! Meğer o duruşu çoğaltan bir de hikâyesi varmış!

Müflis bir tüccarın evindeymiş bu müthiş avize. Gün olmuş satılacağı haberi gelmiş. Yıl 1907. Mabedin yapımıyla uğraşanlar, zaten ne zamandır aydınlatma işine de kafa yormaktaymışlar, gidip görmüşler bu avizeyi ve almaya karar vermişler. Günü gelmiş, açık artırmaya çıkınca derleyip toparladıklarıyla salona koşmuşlar. Ne ki çok sürmemiş, ellerindeki paranın yetmeyeceği noktada artırmadan çekilmişler.

Birkaç gün sonra sinagogun kapısına bir araç yanaşmış. Araçta bu avize ve bir not:

“Ben avizeyi niye almak istediğinizi bilmediğim için sürdürdüm açık artırmayı. Bu avize tanrının evine yaraşır.”

Ne bir ad ne de imza! Bugün de kim ve hangi inançtan olduğu bilinmez bağışçının!

Baş ağrısı!

İyileşmek!