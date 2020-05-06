Ayşe Karaman davasında sanık hakkında verilen tahliye kararına savcılık itiraz etti
Savcılık, Ayşe Karaman’ı “tasarlayarak öldürme” suçundan yargılanan Özgür Tarhan’ın tahliye kararına itiraz etti.
Fotoğraf: Evrensel
Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Anestezi Teknikeri Ayşe Karaman'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan yargılanan Özgür Tarhan'ın, 4 Mayıs’ta görülen duruşmada “delilleri karartma şüphesi olmadığı” gerekçesiyle tahliye edilmesine itiraz etti.
Savcı, tahliye kararına "Atılı suçun vasıf ve mahiyeti, CMK 100/3'deki katolog suçlardan olması, yasada öngörülen ceza miktarı, kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin bulunması, sanığın atılı suçu işlediğine dair kuvvetli ve somut suç delillerinin bulunması" gerekçeleriyle itiraz etti.
Savcının tahliye kararına itiraz ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Karaman ailesinin Avukatı Teyfik Tolga Beyendi, ayrıca tahliye kararına detaylı itiraz dilekçesi hazırladıklarını söyledi. (Ankara/MA)
Ayşe Karaman davasında sanık için tahliye kararı verildi