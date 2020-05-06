Ayşe Karaman davasında sanık hakkında verilen tahliye kararına savcılık itiraz etti

Memur-Sen: Açlık sınırı 2 bin 492, yoksulluk sınırı 6 bin 986 lira oldu

Memur-Sen tarafından yapılan nisan ayı "açlık-yoksulluk" araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 492 lira 5 kuruş, yoksulluk sınırı ise 6 bin 986 lira 5 kuruş oldu.