“Yason Burnu’nda kazılan yerlerde çıkan kalıntılar incelensin"

Ordu Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu’nda bir proje ile yapılan çalışmaları yerinde görmek için CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Çevre Derneği, Perşembe Sakinşehir Derneği ve mahalle halkıyla birlikte inceleme yapıldı. Yason Burnu’nu tahrip eden çalışmanın durdurulması için tepki göstererek kamuoyu yaratılmasını sağlayan Ordu Çevre Derneği, Perşembe Sakinşehir Derneği’yle Yason’da yaptıkları incelemede kazılan yollarda çeşitli taş ve tuğlaya benzeyen parçalar gördüklerini belirterek, bu parçaların incelenmesini istediler.

“YASON KORUNMALI”

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel yaptığı açıklamada Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e seslenerek, “Doğaya barışık, çevreye barışık bir insan olarak, bir belediye başkanı olarak anılmak istiyorsa buradan elini çekmelidir. Biz daha gerideki tuvalet, otopark düzenlemelerine karşı değiliz” diyerek kilise yanında yapılmış olan papaz evinin yapılmış biçiminin aslına uygun olmadığını söyleyerek eleştirdi.

Yason’da yapılan çalışmaları yerinde bir kez daha gördüklerini söyleyen Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, “Çim alana yapmak istedikleri yol için yapılan kazıda çeşitli parçalar dikkatimizi çekti. Burası sit alanı. Gelişigüzel çalışma olmaz. Zarar veriliyor. Doğal alana taşlardan duvar örmeye başlamışlar. Kabul edilemez. Zarar büyümeden çalışmalar durdurulmalıdır.” dedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden proje için bilgi istediklerini belirten Gönül, “Burası için bilgi istedik. Yanıt geldiğinde yargı süreci de başlatılmalı. Bu konuda Ordu’daki tüm kurum ve kuruluşlar birlikte hareket etmelidir. Bu alan 1.derecede arkeolojik sit alanı olmasından dolayı çalışmalar Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve arkeolog gözetiminde yapılmalıydı. Bizlere göre alana zarar verilmiştir. Buraya Samsun Anıtlar Kurulu izin vermişse yanlış yapmıştır. Bunun hesabını yasalar karşısında vermelidir” ifadesini kullandı.

Perşembe Sakinşehir Derneği Başkanı Levent Erkoç da, “Yason bozuluyor. Doğal alana yapay eklentiler yapmanın anlamsızlığı ortada. Burası sit alanı olması yanında bölge olarak kuşların geçiş yerleri, balıkların beslenme alanı. Yason’un çevresine aydınlatma direkleri dikilmiş. Bu direkler sit alanına uygun olmadığı gibi kuşlar ve balıklar için de uygun değil. Buraya kazma vurmak, Yason’a verilecek en büyük zararlardan biridir. Proje bir an önce durdurulmalı, bozulan yerler düzeltilmelidir.” Diye konuştu. (Ordu/EVRENSEL)

"Ordu Yason Burnu’ndaki doğal yapıyı bozmayın"

Ordu Çevre Derneği: Perşembe’deki Yason Burnu’na dokunma

ORÇEV: "Yason Burnu’na dokunma" demeye devam ediyoruz