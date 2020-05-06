06 Mayıs 2020 10:19
Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına roket saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'ın çevresine 3 katyuşa füzesi atıldı.
Fotoğraf: Google Maps
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Uluslararası Havalimanı çevresine 3 füze atıldığı bildirildi.
Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat'ın çevresine 3 adet katyuşa füzesi isabet etti. Saldırıda herhangi bir zarar oluşmadı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada saldırının faillerine ilişkin ise bilgi verilmedi. (AA)
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