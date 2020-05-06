06 Mayıs 2020 10:02

Diyarbakır'ın kayyumları milyonları caddeye gömdü

Diyarbakır'ın yeni kayyumu Hasan Basri Güzeloğlu, eski kayyum eliyle 57 milyon liraya yaptırılan Melik Ahmet Caddesi'ni yeniden yapma kararı aldı.

Melik Ahmet Caddesi yol çalışması

Fotoğraf: MA

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    Önceki kayyum döneminde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 57 milyon harcayarak yaptığı Melik Ahmet Caddesi, iş teslim alınmadan yeni kayyum tarafından yeniden yapılmak üzere yıktırıldı.

    Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ve kayyum belediyeciliğine örnek gösterilen Sur Projesi kapsamındaki Melik Ahmet Caddesi, üzerinden 2 yıl geçmeden çöktü. Önceki kayyum döneminde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılan Melik Ahmet Caddesi, aradan geçen süre içerisinde eksik yapıldığı ve sağlam yapılmadığı için sonraki belediye yönetimi tarafından teslim alınmadı. Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı yerine kayyum olarak atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, teslim alınmayan ve çöken Melik Ahmet Caddesi'ni yeniden yapma kararı aldı.

    "SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ"

    Sur’un Gazi ve Melik Ahmet Caddesi'nde kayyum döneminde "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" ile yenilendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan ihaleyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İSTON A.Ş. adlı şirketi aldı. İhaleyi alan şirket, işi yereldeki taşeron firmalara yaptırdı. Ocak 2017’nin başında Diyarbakır'a gelen dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gazi ve Melik Ahmet Caddeleri Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin temel atma törenine katılarak startı verildi. 

    6 AY GEÇMEDEN ÇÖKMEYE BAŞLADI

    Projede Bakanlık, "Suriçini koruyup, alanda var olan tarihi dokuyu tehdit eden sağlıksız yapılaşmayı da bertaraf ederek yaşanabilir Diyarbakır’ı inşa etmeyi" hedef olarak ifade etmişti. Çalışmaları yaklaşık 15 ay süren projenin açılışı, 17 Mart 2018'de AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Organize edilen şatafatlı törende, konuşmalar yapıldı, iktidarın kentin tarihine ne kadar sahip çıktığına ve kayyum belediyeciliğine övgüler dizildi. Caddelerde araç yolunun yeniden düzenlendiği, kaldırımların genişletildiği, yeşillendirme, ışıklandırma ve kanalizasyon çalışmalarının yapıldığı, elektrik hatlarının yer altına çekildiği dile getirildi, ancak üzerinden daha 6 ay geçmeden 57 milyona yaptırıldığı ileri sürülen proje çöktü.

    YENİDEN YAPILIYOR

    Altyapısı yapıldığı belirtilmesine rağmen cadde, sağanak yağışlarda göle dönerken, caddenin sorunlarının proje, üzerinden 2 yıl geçtikten sonra eksik yapılma, sağlam yapılmaması nedeniyle teslim alınmadı. Milyonlarca TL harcanan Melik Ahmet Caddesi teslim alınmadan yeni kayyum, 2 yıl önce yapılan Melik Ahmet Caddesi'nin yeniden yapımı için yıktırmaya başladı. 1 Mayıs'ta 3 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Melik Ahmet Caddesi'nde söküm işlemi çalışması başlattı.

    YENİ İHALE

    Çalışmaların devam ettiği Melikahmet Caddesi’nin yeniden yapılması için “Döküm, yapım ve onarım işi”nin de 1 milyon 857 bin TL’lik ihale bedeliyle Esila Mühendislik’e verildiği belirtildi.

    KAYYUM HESABINDAN DUYURDU

    Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi kayyumu Hasan Basri Güzeloğlu, trafiğe kapalı olan tarihi cadde de süren bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek, sosyal medya hesabından çalışmayı duyurdu. Güzeloğlu, çalışmayı "Sur İlçemiz Melikahmet Caddesinde başlayan yapım işlerini yerinde inceledim. Bazalt kesme taşlı ve dekoratif döşemeli yapım işimiz inşallah Ramazan Bayramına yetişecek. Bu arada bir müjde de verelim. Tarihi sokağımızın dekoratif aydınlatmasını da başlatıyoruz. Hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu. (Diyarbakır/MA)

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