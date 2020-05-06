Genel-İş İzmir 6 No’lu Şubenin örgütlü olduğu Bayraklı Belediyesi Fen işleri çalışanları Yamanlar’daki Üç Fidan anıtı önünden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 48.yılında anma düzenledi.

Yamanlar Üç Fidan Anıtı önünde bir araya gelen Fen İşleri birimi Genel-İş 6 No’lu Şube üyesi işçiler, burada yaptıkları saygı duruşundan sonra karanfil bıraktı. (İzmir/EVRENSEL)

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