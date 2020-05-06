Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri 6-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak

Lise öğrencisinden mektup: Öğrencilerin geleceği siyasetçilerin iki dudağı arasında

Aydın’dan lise öğrencisi yazdı: “Umut hırsızlığının bedelini sınav süresinin 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarmaları bunların ve bize dayattıkları sistemin ne kadar aciz olduğunun bir göstergesidir.”