06 Mayıs 2020 04:30

Philsa taşeron işçilerin primini askıya aldı: Haber bahane ayrım şahane

Philsa (Marlboro) fabrikası, kadrolu-taşeron işçi ayrımcılığını sürdürüyor. Fabrikada primlerin askıya alındığı iddia edilirken, işçilerin yaşadığı haksızlığı Evrensel’e anlatmalarını gerekçe yaptı.

İzmir Torbalı Marlboro fabrikası

Fotoğraf: Evrensel

Dilek OMAKLILAR
İzmir

İzmir Torbalı’da bulunan Philsa (Marlboro) fabrikası, kadrolu-taşeron işçi ayrımcılığını sürdürüyor. Salgın dolayısıyla kadrolu işçilere prim veren fabrika, taşeron işçilerin talebi üzerine “Onay bekleniyor” açıklamasını yapmıştı. Daha sonra ise primlerin askıya alındığı iddia edilirken, işçilerin yaşadığı haksızlığı Evrensel’e anlatmalarını ise gerekçe yaptı. DİSK/Gıda-İş Genel Merkez Yöneticisi Mazhar Uzbek, işçiler arasında ayrım yapmanın firmanın yönetim politikası olduğunu belirterek, insanca çalışma koşulları için tüm işçileri sendikalarında örgütlenmeye çağırdı.

Evrensel'e ulaşan bir Philsa işçisi, firmanın salgın nedeniyle çalışanlara ayda 2 bin lira prim uygulaması başlattığını, kadrolu işçilere 15 Mart ile 1 Nisan’a kadarki süreç için bin iralık ödeme yapıldığını hatırlattı. Taşeron işçilerin prim talep etmesi üzerine “Onay bekleniyor” açıklaması yapıldığını aktaran işçi, onay beklerken primin askıya alındığı haberini aldıklarını belirtti. İşçi gerekçe olarak ise fabrikada yaşanan ayrımcılığın Evrensel’de yer almasının gösterildiğini ifade etti. Bir başka işçi ise, “Philsa taşeron işçileri bir kez daha mağdur etti. Taşeron işçilere yönelik ayrım yapılıyor, ama gerekçe başka gösteriliyor” diye konuştu. 

"AYRIMCILIK YÖNETİMİN POLİTİKASI"

Yaşanan gelişmelere tepki gösteren DİSK/Gıda-İş Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mazhar Uzbek, işçiler arasında ayrım ve sınıflandırma yapılmasının Philsa’nın yönetim anlayışının sonucu olduğunu söyledi. Uzbek şöyle devam etti: “Kadrolu işçiler arasında da performans sistemi sebep gösterilip aynı makinede, aynı yıl çalışmış işçilerin arasında bile maaş farkı bulunmaktadır. Ayrım yaparak işçileri karşı karşıya getirmek bir politika olarak uygulanıyor” dedi.

Salgın döneminde fabrikada çalışan taşeron işçilerin başka şirketin çalışanı denilerek prim ve kadrolu işçilere verilen paketlerden mahrum bırakıldığını hatırlatan Uzbek, “Taşeron işçiler çalışırken Philsa çalışanı, ama ücret ve diğer haklara gelince taşeron işçi oluyor” diye konuştu. Taşeron işçilerin kadrolu işçilerin yaptığı işleri yaptığını, fazla mesaiye de kaldığını aktaran Uzbek, iş para ödemeye geldiğinde ise taşeron işçilerin firma nezdinde önemsiz hale geldiğini ifade etti. Philsa’nın Türkiye fabrikasının dünya üzerinde tek sendikasız çalışan fabrika olduğuna dikkat çeken Uzbek, “Türkiye Philsa, işçilerin birçok talebine maalesef kulaklarını kapatmaktadır” diye konuştu. 

"HABER BAHANE"

Philsa yönetiminin taşeron işçilere prim vermemek için haberi bahane ettiğini dile getiren Uzbek, çözümün kadro taşeron ayrımı gözetmeksizin işçilerin birliğinde olduğunu söyledi. Uzbek, “Philsa yönetimini bu yanlıştan vazgeçmeye, taşeron işçilerin de salgın döneminde canını tehlikeye atarak çalışmasının karşılığının ödenmesini talep ediyoruz. Philsa yönetimi işçilerin sendika hakkını kabul etmeli ve taleplerini yerine getirmeli” dedi. Uzbek, Philsa işçilerini de insanca yasam ve çalışma ortamı için DİSK/Gıda-İş’te örgütlenmeye ve birlik olmaya çağırdı. Fabrikadaki iddialara ilişkin aradığımız Philsa’dan ise dönüş yapılmadı.

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