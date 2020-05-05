05 Mayıs 2020 22:10
Van'da bir muhtar taziye kurulmasına izin verdiği gerekçesiyle görevinden alındı
Van Valiliği, Muhtar Mehmet Nuri Yönten'in taziye kurulmasına izin verdiği gerekçesiyle görevden alındığını duyurdu.
Fotoğraf: MA
İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesi Muhtarı Mehmet Nuri Yönten, yasak olmasına rağmen taziye kurulmasına izin verdiği gerekçesiyle görevinden alındı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen taziye kurulmasına izin verdiği belirtilen Van'ın İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesi Muhtarı Mehmet Nuri Yönten görevinden alındı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van'ın İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen, taziye kurulmasına izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten, İpekyolu Kaymakamlığı tarafından görevden alındı" denildi. (Van/MA)
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