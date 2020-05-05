Erdoğan’ın hedef aldığı TMMOB: Cumhurbaşkanının demokrasiyle bağı kalmamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meslek örgütlerini hedef alan açıklamalarına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yazılı bir açıklama yaparak AKP hükümetinin demokrasiyi, hukuku ve kamusal varlığı çiğnemesine izin vermeyeceklerini bildirdi. Koramaz, “Cumhurbaşkanının söylem ve pratiklerinin demokrasiyle bağı kalmamıştır” dedi.

Bugün partisinin MYK toplantısı öncesi konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, baro ve tabip odalarına müdahale edeceklerini açıkladı ve "Ankara Barosunun fütursuz saldırılarını gördük. Bu çalışmayı tekrar ele almalı, en kısa sürede Meclisin takdirine sunmalıyız" dedi.

“BU SEFER DE İNSAN HAKLARI VE LAİKLİĞİ SAVUNDUĞUMUZ İÇİN TEHDİT EDİYOR”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidara geldiği günden bu yana kamu kurumu niteliğindeki emek ve meslek örgütlerine tahammülsüz davranarak hedef aldığını söyledi. Koramaz, “Daha önceki yıllarda özelleştirme uygulamalarına karşı çıktığımız, kentsel mekanlarımızı koruduğumuz, barışı savunduğumuz için kurumlarımızı hedef alan Cumhurbaşkanı, bu sefer de insan haklarını ve laikliği savunduğumuz için bizi tehdit ediyor” dedi.

“KENDİ FİKİRLERİNİ ANAYASA VE HUKUKTAN ÜSTÜN GÖRÜYOR”

Erdoğan’ın meslek örgütlerini hedef alan bu tarz açıklamaların, antidemokratik ve otoriter bakış açısının bir yansıması olduğunun belirten Koramaz, “Kendisi dışında hiçbir görüş ve anlayışa tahammülü olmayan, kendi fikirlerini anayasadan ve hukuktan üstün gören bu anlayışın demokrasiyle bağdaşması mümkün değildir. Zaten uzun zamandan bu yana, Cumhurbaşkanının söylem ve pratiklerinin demokrasiyle bağı kalmamıştır. Demokratik seçimler ile kazanamadığı kurumları, devletin tüm olanaklarını kullanarak işleyemez hale getirmek, gerekirse kayyumlar eliyle o makamları işgal etmek, AKP’nin yönetme biçimi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı, baskı ve zor yoluyla sindiremediği meslek örgütlerini, ‘yasal düzenleme’ yoluyla işlevsizleştirmek ve kontrol etmek istemektedir” ifadelerini kullandı.

“AKP’NİN ASIL RAHATSIZLIĞI TOPLUMSAL OLANI KORUMAMIZ”

Meslek örgütlerinin yönetimlerinin nasıl oluşacağının yasalarda açık biçimde düzenlendiğini ifade eden Koramaz, “Her üyemiz, bu seçim süreçlerinde yer alarak birlik politikalarının ve yönetim kurullarının belirlenmesinde söz sahibi oluyor. Herkesin özgürce katıldığı demokratik seçimlerle de yönetim kurulları belirleniyor. Üyeler nezdinde hiçbir inandırıcılığı olmadığı için genel kurullar sürecinde başarı kazanamayanlar, yukardan aşağı operasyonlarla ilerici meslek örgütlerine müdahale etmeye çalışıyorlar. AKP’nin rahatsızlığının asıl nedeni toplumsal olanı koruma yolundaki inadımız ve gayretimizdir. Fabrikalarımızın, madenlerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın, parklarımızın satılmasına karşı kamusallığı savunmamızdır. Gerici, muhafazakar uygulamalar karşısında ilericiliği, çağdaşlığı, laikliği savunmamızdır. Faşizan, baskıcı, ayrıştırıcı politikalara karşı eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği savunmamızdır. Sermayenin sınırsız sömürü isteğine karşı emeği ve alın terini savunmamızdır” diye belirtti.

Saldırılara karşı geri adım atmayacaklarını belirten Koramaz, “AKP’nin demokrasiyi, hukuku ve kamusal varlığımızı çiğnemesine izin vermeyeceğiz. ‘Tek adam, tek parti’ anlayışına karşı, halkın çıkarlarını korumaya, demokrasiyi, özgürlükleri, çoğulculuğu savunmaya devam edeceğiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Erdoğan, baro ve tabip odalarına müdahale edeceklerini açıkladı