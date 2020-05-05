05 Mayıs 2020 20:56
Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Akdeniz'de saat 20.20 sularında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre, saat 20.20 sularında Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Muğla Datça'ya 287.3 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 72.3 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
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