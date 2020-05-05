Kadın saati yassak!!!!

Tugay BEK

Sosyal medya paylaşımları nedeni ile Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevinde tutuklu olan Emek Partisi (EMEP) Yüreğir İlçe Başkanı Ferit Kilis'i bu gün ziyaret ettim.

Ferit'in değerli eşi Huriye Şah Kilis, cezaevine bir saat gönderdi. Cezaevine gidince ilk iş olarak saati emanete bakan ilgili memura verdim.

Memur, saati eline alıp kısa bir baktıktan sonra "Bunu içeri alamayız" dedi.

Cezaevlerinde olmadık sorunlar çıkartılmasına alışık olan ben bile bu cevabı beklemiyordum.

"Nasıl olur? Cezaevine yeni geldi. Pandemi nedeni ile 14 gün tek kişilik odada kalacak. Saate ihtiyacı olur " dedim.

Memur sesine daha ciddi bir hava katarak

"Ama bu kadın saati. İçerde kadın mahkum yok. O yüzden kadın saati alamayız. Daha önce hiç kadın saati almadık " dedi.

Yüzünden, mimiklerinden, sesinden bu sözlerinde ciddi olduğu anlaşılıyordu. Gözüm, derdimi anlatacak başka bir memur aradı ama yoktu.

"Tek kişilik bir odada tutulan müvekkilin kadın saati kullanmasının ne mahsuru olabilir. Önemli olan zamanı göstermesi. Eşi bunu bulmuş, bunu göndermiş." dedim.

Benim ısrarım karşısında memur "Sanmıyorum kabul edileceğini ama sizin için ben yine de bir müdürü arayayım avukat bey " dedi.

Bu yanıt karşısında umutlandım..

Bu kadar akıl dışı bir yasak müdür tarafından kabul görecek değil ya diye düşündüm. Deveden büyuk fil vardı sonuçta.

Ben avukat giriş işlemlerini tamamlarken memur da saatle ilgili talebimi telefonla müdüre soracaktı.

Yaklaşık bir 10 dakika kadar bekleyince, müdür de başka birilerine sormuş olmalı diye düşündüm.

Bu sırada memur saati sallayarak yanıma geldi. "Dediğim gibi avukat bey, içeri kadın saati alamıyoruz. Sizin için Müdür Bey'e de sordum. Yapacak bir şey yok" dedi.

Bu durum bir kamera şakasında olabilirdi ancak.

"Peki bu yasağa ilişin elinizde kanun, yönetmelik, genelge veya resmi bir yazı var mı?" diye sordum. Elbette mevzuatta böyle saçma bir yasak olamazdı.

Memur "emir böyle, uygulama böyle" dedi.

Devamında "Zaten bu saati alsak da şu an veremeyiz. Koronavirüs tedbirleri nedeni ile dışardan eşya alınmıyor. Saati önce saatçiye gönderiyoruz. Sonra içeri veriyoruz. Şu an bu imkan yok" dedi.

Yanında staj yapmış olduğum üstadım Avukat Behçet Ünsalan; "Bir avukat her gün yeni bir şey öğrenmeli" derdi.

Bugün ben erkek mahpusların kaldığı cezaevine, kadın saati götürmenin yasak olduğunu öğrenmiş oldum.

Acaba kadın cezaevinde de erkek saati yasağı var mıydı?

Dünkü gelişimde de Ferit Kilis’e kitap getirmiştim. Yine pandemi tedbirleri gerekçesi ile içeri kitap verilemeyeği söylenmişti.

Kitap yok, saat yok, televizyon, radyo yok.

Tüm yeni tutuklanan mapuslar gibi Ferit Kilis de 14 gün boyunca tek başına bir hücrede tutulacak.

Çünkü pandemi var ve devletimiz insan sağlığına çok önem veriyor.