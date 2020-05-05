Karaburun Bilim Kongresi’ne başvuru tarihi uzatıldı

İzmir’de 2006 yılından bu yana gerçekleştirilen Karaburun Bilim Kongresi’nin başvuruları 30 Mayıs’a kadar uzatıldı. Devletten ve sermayeden bağımsız, akademi dışında eleştirel bilginin paylaşılarak üretildiği Karaburun Bilim Kongresi, bu yıl da gerçekleştirilecek.

"MÜLKSÜZLER VE BİTMEYEN KAVGA"

Bu yıl 3-6 Eylül 2020’de gerçekleştirilmesi planlanan 15. Karaburun Bilim Kongresi’nin bu yılki başlığı ise “Mülksüzler ve Bitmeyen Kavga”. Kongre boyunca yoksulluk, isyanlar, devrimler, darbeler, kadın grevleri, iklim grevleri, ekolojik yıkım, meclis ve Sovyet deneyimleri, enternasyonalizm, göç, emek, kadın emeği, kadın cinayetleri, intihar salgını, akademi ve bilim, doğanın giderek yeni katmanlar halinde metalaşması ve kentlerin yağmalanması gibi zaman içinde artan ve ağırlaşan gündemler tartışılacak.

KORONAVİRÜSÜN BOYUTLARI DA TARTIŞILACAK

Kongre için bildiri, oturum ve çalışma grubu başvuruların son tarihini 1 Nisan olarak belirlemişti ancak koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başvuru tarihini 30 Mayıs tarihine kadar uzattığını açıkladı. Ayrıca düzenleme kurulu mevcut oturum temalarına koronavirüs salgınının toplumsal, ekonomik, politik tüm boyutlarını da tartışmaya eklediklerini duyurdu. (İzmir/MA)

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