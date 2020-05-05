Ataşehir Belediyesinden çıkarılan işçiler 209 gün sonra işe geri döndü

Ataşehir Belediyesinde çalışırken işten çıkarılan Melike Şahin ve Alişan İpşirlioğlu, 209 günün ardından işe geri alındı.

İstanbul’da 4 Ekim 2019’da çalıştığı Ataşehir Belediyesindeki işinden çıkarılan Güvenlik İşçisi Alişan İpşiroğlu’ndan sonra Genel-İş İşyeri Temsilcisi Melike Şahin dün işe geri alındı. İşten çıkarıldıkları tarihten itibaren belediye önünde oturma eylemi yapan işçiler, 209 günün ardından belediye başkanı ile yaptıkları görüşmeden sonra bugün işbaşı yaptı.

Alişan İpşirlioğlu’nun belediye ile uzun süredir süren görüşmeleri sonrası dün iş başı yapmasının ardından, Melike Şahin’in de işe giriş işlemleri bugün yapıldı. İşine geri dönen Melike Şahin belediye başkanı ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

"DİRENEREK KAZANDIK"

Dün belediye başkanı ile görüşme yaptığını söyleyen Melike Şahin, belediye başkanının kendisine aralarında kişisel bir sorun olmadığını söylediğini aktardı. Kendisine “200 gündür direniyorsunuz. Alişan işe başladı, sende işe başla” dendiğini belirten Şahin, “Belediye başkanı vicdanlı davrandığını söyledi. Fakat biz onların vicdanına kalmadığımızı biliyoruz. Biz belediye önünde direnerek kazandık. Biz kış kıyamet demeden, haklılığımızdan aldığımız güç ile işimizi geri aldık” dedi. (İstanbul/MA)

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