Kırıkkale'de sıfırlandığı açıklanan Kovid-19 vaka sayısı akraba ziyaretleriyle arttı

Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının son 2 haftadır sıfırlandığı açıklanan Kırıkkale'de Valilik, kentte akraba ziyaretleri nedeniyle bir günde vaka sayısının ciddi artış gösterdiğini belirtti.

Kırıkkale Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinde ve ilimizde yapılan mücadelede olumlu sonuçlar alınmaya başlanılmıştır. Geride bıraktığımız son iki haftada ilimizde neredeyse hiç yeni vakaya rastlanılmamıştır. Süreç boyunca tedavi gören 73 hastamızın tamamı (bu hafta taburcu olacak 2 hastamızla birlikte) taburcu olmuştur. Vaka oranının neredeyse sıfırlanmasının sevincini yaşarken, maalesef bu hafta başında vaka sayısında önemli artış yaşanmıştır. Tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen ne yazık ki risk taşıyan vatandaşlarımızın (son vakada da görüldüğü üzere) şehir merkezinde, ilçesinde ve köyünde akraba ziyaretlerinde bulunduğu, başta yakınları olmak üzere birçok vatandaşımızı tehlikeye attığı görülmüştür. denildi.

Valiliğin açıklamasında yurttaşlara dost ve akraba ziyaretlerini ertelemeleri uyarısında bulunuldu. (HABER MERKEZİ)

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