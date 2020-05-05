Kılıçdaroğlu YKS'ye girecek öğrencilerle görüştü, tarih değişimine tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin yeniden öne alınmasının hiçbir mantığı olmadığını belirterek adaylara "Biz tarihin değişmesi konusunda yine mücadelemizi yapacağız ama siz özel bir beklenti içinde olmadan sınavda başarılı olma kararlılığınızı her ortamda gösterin." diye seslendi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, üniversiteye hazırlanan öğrencilerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Öğrencilerin, sınav tarihinin değiştirilmesiyle ilgili görüşlerini dinleyen Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili değerlendirmede de bulundu.

Dün akşam tarih değişikliğinin duyulmasıyla beraber gençlerin sosyal medya üzerinden tepkilerini gösterdiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Çünkü kendilerini belli bir zaman dilimi içinde programlamışlardı ve o çerçevede hazırlık yapıyorlardı." dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle haziranda yapılması gereken sınavların önce temmuz ayına alındığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, buna da hiçbir ailenin itiraz etmediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü herkes kendi çocuğunun geleceğini, sağlığını düşünüyordu. Genç arkadaşlarımız da aileleri de ona göre planlarını yaptılar. Tam böyle bir süreç yürürken dün bir karar çıktı ve o kararla sınav tekrar öne alındı. Bunun temel nedenlerinden birisi, devlette liyakat sisteminin çökmesi. Bu işin altında hangi eğitimcinin imzası var? Hiçbirinin yok. Hangi eğitimci çocukları ile bu kadar oynar? Hiçbir eğitimci bunu yapmaz. Hangi görüşten olursa olsun her eğitimcinin ortak hedefi çocukların en uygun koşullarda sınavlara hazırlanması ve o sınavların yapılmasıdır. Eğer siz çocuklarınızı değil de turizmi düşünürseniz, gelecek turistleri düşünürseniz ve bir kuşağı feda etmeyi göze alırsanız bunun temel nedeni devlette işin uzmanına danışılmamasıdır. Yani devlette liyakatin olmamasıdır. Dolayısıyla Sağlık Bakanı mı karar verdi, Erdoğan mı karar verdi, Turizm Bakanı mı karar verdi... Evet oturdular kendi aralarında bir karar verdiler."

Bu süreç içinde Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanının bir açıklama yapmadıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığına işaret etti.

Erteleme kararını YÖK'ün aldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu karar üzerine bütün gençlerin kendilerine yeni tarihe göre programladığını aktardı. Yeni değişiklikle her şeyin altüst olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, yapılan uygulamayı hiçbir eğitimcinin doğru bulmadığını ve bunun tamamen siyasi bir karar olduğunu ifade etti.

"Çocukları üniversite sınavına girmeyen kişilerin aldığı karar böyle olur." diyen Kılıçdaroğlu, "Eğer çocukları üniversiteye hazırlık aşamasında olsaydı onların, o çocuklar babalarına isyan edecekti." ifadelerini kullandı.

Gençlerin, seslerini yeteri kadar duyuramadıklarını söylediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Sizin sesinizi duymak isteyen herkes aslında duydu. Eğer Türkiye'de 83 milyon yurttaş yaşıyorsa, çocukları üniversite sınavına girecek bütün aileler sizin sesinizi duydular. Sizin ne kadar haklı olduğunuzu onlar da biliyorlar." dedi.

İktidarın bu kararını yeniden gözden geçirmesi için kendilerinin de çağrı yapacağını bildiren Kılıçdaroğlu, gençlerin "kobay" değil, bu ülkenin geleceği olduğunu belirtti.

Gençlerine değer veren toplumların büyüyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, her bakana göre eğitim sisteminin de değişmemesi gerektiğine dile getirdi.

"ARZU ETTİĞİNİZ ÜNİVERSİTEYE İNŞALLAH GİRECEKSİNİZ"

Eğitim sisteminin, bütün bileşenlerle masaya yatırılması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, eğitimin tek başına siyaset kurumunun karar alacağı bir alan olmadığını söyledi.

Bir öğrencinin "kimse bizi düşünmedi" diye sitemde bulunduğunu aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Doğrudur. Sınav kararının erkene alınması sizin dinlenmediğiniz anlamına geliyor. Sizi dinlemediler çünkü sizi umursamadılar. Ama siz bunu unutmayın, hafızanızın bir yerine bunu mutlaka kaydedin. Sizi umursamayanları, siz de umursamayacaksınız. Kararlı bir şekilde çalışın. İnadına çalışın. İnadına başarılı olun, mücadele edin. Önünüze hangi engeller konulursa konulsun engelleri aşmasını bilin. Bu, çağdaş Türkiye'yi yaratmak için önünüzdeki belki de en önemli fırsatlardan biri olmalı. Haksızlık mı yaptılar, haksızlığı yeneceksiniz, başaracaksınız. Sınavda da başaracaksınız. Arzu ettiğiniz, beklediğiniz üniversiteye de inşallah gireceksiniz. Alınan kararı mantıksız bulan gençler de oldu. Zaten hiçbir mantığı yok ki bunun. İnsan unsurunun reddedilip sadece ekonominin gözetildiği, turizmin gözetildiği bir karar. Bu kararda gençler feda ediliyor. Biz tarihin değişmesi konusunda yine mücadelemizi yapacağız ama siz özel bir beklenti içinde olmadan, ne yaparlarsa yapsınlar sınavda başarılı olma kararlılığınızı her ortamda gösterin. Hepinize inanıyorum."

CHP MİLLETVEKİLİ KAYA: GENÇLERİN ENDİŞELERİNİ DİKKATE ALINMADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "YKS ve LGS tarihlerini değiştirenler gençlerin endişelerini dikkate almadı" ifadesini kullandı.

Kaya, yazılı açıklamasında, sınav tarihlerinin değiştirilmesine tepki gösterdi.

"Bir kez daha Milli Eğitim Bakanının da YÖK Başkanının da etkisiz eleman olduğunu gördük." görüşünü savunan Kaya, eğitim bilimcilerinin de Bilim Kurulunun da devre dışı kaldığını iddia etti.

Kaya, şunları kaydetti:

"Turizm Bakanı, sınavların haziran ayında yapılmasının, turizmimiz için daha uygun olacağı tavsiyesinde bulundu. Turizminin fendi hem sağlığa hem de çocuklarımızın, gençlerimizin yüreğindeki tedirginliğine üstün geldi. Para hırsı gençlerin geleceğinden baskın çıktı. YKS ve LGS tarihlerini değiştirenler gençlerin endişelerini dikkate almadı. Geleceğimize, gençlerimize, çocuklarımıza karşı bu kadar hoyrat, düşüncesiz, umursamaz olma hakkını size kim veriyor? Gelecek planlarını altüst ettikleriniz günü gelir, iktidar planlarınızı değiştirir." (AA)

LGS 20 Haziran'da, YKS 27-28 Haziran'da yapılacak