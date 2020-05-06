06 Mayıs 2020 06:04

Berber ve kuaförler işbaşı yapacak: Maddi zarar büyük, sağlık tehlikede

Berber ve kuaförler 11 Mayıs’ta işbaşı yapacak. Hükümetin ‘ucuz kredi’ dışında destek vermediği ve borcu iki ay içinde katlanan esnaf sağlık açısından kaygı içinde çalışacak.

Fotoğraf: Freepik

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    Doğa Başak ÖZTÜRK
    Ankara

    Berber, kuaför ve güzellik merkezleri yaklaşık bir buçuk ay kapalı kalmasının ardından 11 Mayıs’ta açılacak. Karantina sürecinde hükümet tarafından geçici olarak kapatılan söz konusu işyerlerini işleten esnaf gelirsiz kalarak maddi zarar etti. Bu süreçte devlet tarafından esnafa verilen tek destek ise ‘ucuz kredi’ oldu. 11 Mayıs’ta açılacak olan berber ve kuaförlerin maddi kaygıları da büyük, sağlıkları için endişeleri de!

    Bu süreçte yaşadıklarını sorunları konuştuğumuz Berber Hasan Kaşdaş “Devlet krediye yönlendiriyor, kredi borca sokuyor” derken, güzellik merkezi işleten Esra Öztürk ise “Hastanelerde steril koşullara rağmen doktorlar, hemşireler virüs kapıyor biz mi kapmayacağız?” diye sordu. İşletmeciler bu nedenle ekonomik yardım ve steril malzeme desteği talep ediyor.

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi koronavirüs vakalarında son zamanlarda görülen düşüş sebebiyle “normalleşme” adımlarının atılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs’ta berberlerin ve kuaförlerin açılacağını duyurdu. Yaklaşık 45 gündür kapalı olan berberler ve kuaförlerin 11 Mayıs’ta açılacak olması kimileri için sevindirici bir haberken Mamak’ta berber dükkanı olan Hasan İbrahim Kaşdaş ve Etlik’te bir güzellik salonu sahibi olan Esra Öztürk için salgının bitmeden dükkanların açılacak olması hem kapalı kalınan sürede uğradıkları zarar hem de virüs kapma endişesi yarattığı için kaygı verici. Steril malzemelere ihtiyaç duyulan bu işletmelerde ayrıca malzemelere zam gelmesi çalışanları zora sokuyor.

    "DEVLET KREDİYE YÖNLENDİRİYOR, BORCA SOKUYOR"

    Hasan İbrahim Kaşdaş, Ankara Mamak’ta çalışan bir berber. Evi ve dükkanı kira olan Kaşdaş, dükkanının 40-45 gündür kapalı olduğu süreçte yaklaşık 15 bin TL zarara uğradığını söylüyor. Yanında çalışan diğer insanların yaşadığı sıkıntıları sorduğumuzda, “Çırağımın babası zaten mahkum, çırağım babaannesinin emekli maaşıyla geçiniyor. Bu süreçte o da gelir kapısından oldu” diyor. Pandemi sürecinde uğradığı 15 bin TL zarar sebebiyle devletin kendisine ve kendisi gibi olan işletmelere destek vermesi gerektiğini belirten Kaşdaş, “Benim zaten icralık olan berber arkadaşlarım var, hepsinin çoluğu çocuğu var. Devlet krediye yönlendiriyor, kredi borca sokuyor. Onu nasıl ödeyeceğiz? Devlet destek vermeli” diyerek talebini açıklıyor.

    "HEM SAĞLIĞIMIZ HEM UĞRADIĞIMIZ ZARARLAR İÇİN ENDİŞELİYİZ"

    Ankara Etlik’te bir Güzellik Merkezi İşletmecisi Esra Öztürk kronik astım hastası, annesi kanser hastası ve 11 yaşında bir oğlu var. Dükkanının kapalı olduğu 45 günlük süreçte eve gelir girmediğini söyleyen Öztürk, süreç boyunca yetkililerin dükkan sahipleri için net bir açıklama yapmamış olmasından şikayetçi: “Her şey bir anda oldu ve biz zor durumda kaldık. Kendimi sokağa atılmış gibi hissettim. Biz günlük kazanan insanlarız ve bir anda işimiz kesintiye uğradı.”

    11 Mayıs’ta berber ve kuaförlerin açılacak olmasını ise “Evet dükkanlarımız açılacak ama salgın henüz bitmedi hem sağlığımız hem de bu süreçte uğradığımız zararlar için endişeliyiz. Hastanelerde steril koşullara rağmen doktorlar, hemşireler virüs kapıyor biz mi kapmayacağız? Annem kanser hastası ya ona virüs getirirsem endişesi taşıyorum” diyerek normalleşme adımlarının salgın bitmeden atılmasının endişe verici olduğunu ifade ediyor. En azından azami bir ödenek verilmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, “Kira ödeme zamanı geldiğinde ben neyle ödeyeceğim? Hiç değilse yüzde 50 ödenek verilmesi, destek verilmesi gerekiyordu” dedi.

    "MASKENİN KOLİSİ 45 TL"

    Güzellik merkezi işletmecisi olduğu için steril malzemelere ihtiyaç duyduğunu dile getiren Esra Öztürk, “Dün malzemecilerle görüştüm. Her şeye zam gelmiş. Bizim eldiven gibi steril malzemelere ihtiyacımız var ama bir maskenin kolisi 45 TL. Sedye örtüsü 2.5 TL her şeye zam geldi. Normal şartlarda bir kaşı 15 TL ye alırken şu an zam yapmam gerek ama halkın durumu da buna uygun değil. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Madem dükkanlar açılacak steril malzeme yardımı yapılması gerek” dedi.

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