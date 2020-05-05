05 Mayıs 2020 18:51

İzmir Barosu: Avukatlığı geri götürecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmiyoruz

İzmir Barosu Başkanlığı, Avukatlık Kanunu’ndaki değişiklik tasarısına tepki gösterdi, tarih boyunca avukatlara düşman olan diktatörlerin değil avukatların yanında olduklarını vurguladı.

İzmir Barosu'nun basın açıklaması için hazırladığı görsel.

Görsel: İzmir Barosu

İzmir Barosu Başkanlığı, Avukatlık Kanunu’ndaki değişiklik tasarısına tepki göstererek avukatlığı geriye götürecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini belirtti.

İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada, avukatların ve baroların “hizaya” sokulması için yaklaşık 10 senedir Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yolunun arandığını belirtti.

"ÜLKEYİ GENELGELER DEVLETİNE ÇEVİRENLER MUHALİFLERDEN KURTULMAK İSTİYOR"

Tasarı ile avukatların susturulmasının ve baroların etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığının ifade edildiği açıklamada, “Avukatlık Kanunu'nun değiştirilmesi suretiyle tarih boyunca demokratikleşme ile temel hak ve özgürlükler mücadelesinde en ön saflarda yer alan avukatların susturulmasının ve baroların etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı açıktır. Bu sebeple ne söz konusu değişikliği öneren kişiler ne de bu projenin iktidar tarafından sahiplenilmesi  bizleri şaşırtmıştır. Zira toplumsal muhalefeti yok etmenin yolunun sindirilmiş ve susturulmuş sivil toplum ve meslek örgütlerinden geçtiğini bilen hiçbir muktedir, güçlü bir avukatlıktan haz etmemiştir. Anlaşılan o ki, son 2 aydır, hukuk devletinin temel ilkelerinden olan kanuniliği bir kenara bırakıp ülkeyi genelgeler devletine çevirenler, bunu bir alışkanlık haline getirmeye ve muhalif olanlardan kurtulmaya niyetliler. Ancak hukuktan ve insan haklarından sapanlara bu değerleri hatırlatmak, tarihsel misyonumuz gereği halkımıza karşı görevimizdir. Tarih boyunca iktidarlarını hiçbir sınıra tabi olmadan kullanmak isteyen tiranlara, hükümdarlara, diktatörlere sınırı gösteren bir mesleğin mensupları olarak, bizden görüş alınmadan şekillendirilen, temel hak ve özgürlüklerden ödün veren, halkın savunma hakkının gaspına yol açacak ve avukatlığı geri götürecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceğimizi bildiriyoruz. Avukatlığı etkisiz hale getirmeyi amaçlayan her türlü iradeye karşı yerimiz, avukatlar olmasaydı İtalya'yı çok daha rahat idare edeceğini söyleyen Mussolini’ye ve hükümete dil uzatan bir avukatın dilinin kesilmesini dileyen Napolyon’a direnen meslektaşlarımızla aynı saftır.” denildi.

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